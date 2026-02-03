Barrios de Bosa, Suba y San Cristóbal tienen cortes de agua este martes 3 de febrero

Foto: Acueducto de Bogotá.

Este martes 3 de febrero de 2026 hay cortes de agua en Bogota? por obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que buscan mejorar el suministro del agua en las localidades. Por ello conoce en qué zonas se presentarán estos cortes.

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Barrios en Bogotá con cortes de agua este martes 3 de febrero del 2026

Localidad de San Cristóbal

Los Libertadores. De la diagonal 58B Sur a la diagonal 55 Sur, entre la Transversal 13C Este a la Transversal 14C. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Altos del poblado, San José Sur Oriental, La Gloria Oriental, Altamira. De la carrera 11A Este a la carrera 8 Este, entre la calle 46 Sur a la calle 36L Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Suba

Prado Veraniego Norte. De la carrera 54 a la carrera 58, entre la calle 129 a la calle 134. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación Válvula.

Localidad de Bosa

Atalayas, Bosa Linda, Brio, Cañaveralejo, Ciudadela El Recreo, Ciudadela El Recreo II, El Anhelo, El Recreo, Las Margaritas, Metrovivienda, Renacer, Sabanas del Dorado, San Bernardino II, San Bernardino Rural, San Bernardino XIX, San Joaquin, Villas del Rogreso. De la Avenida carrera 89B a la carrera 106A, entre la calle 59B Sur a la calle 61A Sur. De la carrera 92 a la carrera 106A, entre la calle 61A Sur a la calle 75A Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua: