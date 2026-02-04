    • Bogotá

    En vivo movilidad Bogotá hoy 4 de febrero 2026: manifestación en la av. Caracas

    Foto de una vía de Bogotá donde resaltan varios vehículosFoto: @BogotáTránsito.

    Durante la mañana de hoy miércoles 4 de febrero de 2026, se presenta una manifestación en la calle 19 que avanza por la avenida Caracas.

    Asimismo, se adelantá atención a una falla falla semafórica registrada en algunos puntos de la ciudad. ¡Conoce los detalles y planifica tus recorridos!

    Así están las vías de Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy miércoles 4 de febrero de 2026

    Manifestación en la avenida Caracas

    Corte 11:25 a. m.

    ?Av Caracas

    Grupo de manifestantes avanzan por la avenida Caracas a la altura de la calle 19 en ambos sentidos, la flota continúa con desvíos.

    Siguen sin operar las estaciones Jiménez sobre la Caracas y Calle 22.

    Corte 10:36 a. m.

    ?Av Caracas

    Grupo de manifestantes avanzan por la avenida Caracas a la altura de la calle 24 sentido sur – norte, la flota continúa con afectaciones.

    Corte 10:12 a. m.

    Grupo de manifestantes caminan por la calle 19 avanzando hacia la avenida Caracas sentido occidente – oriente. Se detiene la flota en la avenida Jiménez al norte y calle 22 al sur.

    Atención a falla semafórica

    Corte 10:12 a. m.

    ?Se restablece el funcionamiento en las siguientes intersecciones semafóricas:

    – Av. Villavicencio con 55 sur
    – Cra. 10 con calle 10 sur
    – Av. Cra. 7 con calle 46
    – Cra. 11 con calle 88
    – Cra. 10 con calle 17 sur
    – Cll 161 con cra. 9
    – Cll 19 con carrera 17

    Corte 9:03 a. m.

    Actualización falla semafórica

    Se restablece el funcionamiento en las siguientes intersecciones:

    ?Av. Boyacá con Cra. 24
    ?Cra. 11 con calle 93C y 94
    ?Av. Chile con Cra. 110
    ?Av. Suba con Av. Pepe Sierra
    ?Av. Américas con Cra. 43
    ?Av. Agoberto Mejía con Av. Villavicencio y calle 42A sur

    Corte 8:06 a. m.

    ? Grupo de semaforización adelanta acciones correctivas para restablecer las intersecciones semafóricas en falla. Se recupera el funcionamiento en:

    ?Boyacá con 52 sur
    ?Av. Cali con 52

    Grupo guía permanece en estos puntos realizando #GestiónDelTráfico.

    Corte 7:35 a. m.

    ?Se restablece el funcionamiento en las siguientes intersecciones semafóricas:

    ?Av. Cali con Calle 22
    ?Av. Boyacá con Dg. 51 sur
    ?Av Cra. 50 con Calle 33 sur

    Grupo guía permanece en estos puntos realizando #GestiónDelTráfico.

