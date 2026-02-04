En vivo movilidad Bogotá hoy 4 de febrero 2026: manifestación en la av. Caracas

Foto: @BogotáTránsito.

Durante la mañana de hoy miércoles 4 de febrero de 2026, se presenta una manifestación en la calle 19 que avanza por la avenida Caracas.

Asimismo, se adelantá atención a una falla falla semafórica registrada en algunos puntos de la ciudad. ¡Conoce los detalles y planifica tus recorridos!

Así están las vías de Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy miércoles 4 de febrero de 2026

Manifestación en la avenida Caracas

Corte 11:25 a. m.

?Av Caracas

Grupo de manifestantes avanzan por la avenida Caracas a la altura de la calle 19 en ambos sentidos, la flota continúa con desvíos.

Siguen sin operar las estaciones Jiménez sobre la Caracas y Calle 22.

Corte 10:36 a. m.

?Av Caracas

Grupo de manifestantes avanzan por la avenida Caracas a la altura de la calle 24 sentido sur – norte, la flota continúa con afectaciones.

Corte 10:12 a. m.

Grupo de manifestantes caminan por la calle 19 avanzando hacia la avenida Caracas sentido occidente – oriente. Se detiene la flota en la avenida Jiménez al norte y calle 22 al sur.

Atención a falla semafórica

Corte 10:12 a. m.

?Se restablece el funcionamiento en las siguientes intersecciones semafóricas:

– Av. Villavicencio con 55 sur

– Cra. 10 con calle 10 sur

– Av. Cra. 7 con calle 46

– Cra. 11 con calle 88

– Cra. 10 con calle 17 sur

– Cll 161 con cra. 9

– Cll 19 con carrera 17

Corte 9:03 a. m.

Actualización falla semafórica

Se restablece el funcionamiento en las siguientes intersecciones:

?Av. Boyacá con Cra. 24

?Cra. 11 con calle 93C y 94

?Av. Chile con Cra. 110

?Av. Suba con Av. Pepe Sierra

?Av. Américas con Cra. 43

?Av. Agoberto Mejía con Av. Villavicencio y calle 42A sur

Corte 8:06 a. m.

? Grupo de semaforización adelanta acciones correctivas para restablecer las intersecciones semafóricas en falla. Se recupera el funcionamiento en:

?Boyacá con 52 sur

?Av. Cali con 52

Grupo guía permanece en estos puntos realizando #GestiónDelTráfico.

Corte 7:35 a. m.

?Se restablece el funcionamiento en las siguientes intersecciones semafóricas:

?Av. Cali con Calle 22

?Av. Boyacá con Dg. 51 sur

?Av Cra. 50 con Calle 33 sur

Grupo guía permanece en estos puntos realizando #GestiónDelTráfico.