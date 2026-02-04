En vivo movilidad Bogotá hoy 4 de febrero 2026: manifestación en la av. Caracas
Foto: @BogotáTránsito.
Durante la mañana de hoy miércoles 4 de febrero de 2026, se presenta una manifestación en la calle 19 que avanza por la avenida Caracas.
Asimismo, se adelantá atención a una falla falla semafórica registrada en algunos puntos de la ciudad. ¡Conoce los detalles y planifica tus recorridos!
Así están las vías de Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy miércoles 4 de febrero de 2026
Manifestación en la avenida Caracas
Corte 11:25 a. m.
?Av Caracas
Grupo de manifestantes avanzan por la avenida Caracas a la altura de la calle 19 en ambos sentidos, la flota continúa con desvíos.
Siguen sin operar las estaciones Jiménez sobre la Caracas y Calle 22.
Corte 10:36 a. m.
?Av Caracas
Grupo de manifestantes avanzan por la avenida Caracas a la altura de la calle 24 sentido sur – norte, la flota continúa con afectaciones.
Corte 10:12 a. m.
Grupo de manifestantes caminan por la calle 19 avanzando hacia la avenida Caracas sentido occidente – oriente. Se detiene la flota en la avenida Jiménez al norte y calle 22 al sur.
Atención a falla semafórica
Corte 10:12 a. m.
?Se restablece el funcionamiento en las siguientes intersecciones semafóricas:
– Av. Villavicencio con 55 sur
– Cra. 10 con calle 10 sur
– Av. Cra. 7 con calle 46
– Cra. 11 con calle 88
– Cra. 10 con calle 17 sur
– Cll 161 con cra. 9
– Cll 19 con carrera 17
Corte 9:03 a. m.
Actualización falla semafórica
Se restablece el funcionamiento en las siguientes intersecciones:
?Av. Boyacá con Cra. 24
?Cra. 11 con calle 93C y 94
?Av. Chile con Cra. 110
?Av. Suba con Av. Pepe Sierra
?Av. Américas con Cra. 43
?Av. Agoberto Mejía con Av. Villavicencio y calle 42A sur
Corte 8:06 a. m.
? Grupo de semaforización adelanta acciones correctivas para restablecer las intersecciones semafóricas en falla. Se recupera el funcionamiento en:
?Boyacá con 52 sur
?Av. Cali con 52
Grupo guía permanece en estos puntos realizando #GestiónDelTráfico.
Corte 7:35 a. m.
?Se restablece el funcionamiento en las siguientes intersecciones semafóricas:
?Av. Cali con Calle 22
?Av. Boyacá con Dg. 51 sur
?Av Cra. 50 con Calle 33 sur
Grupo guía permanece en estos puntos realizando #GestiónDelTráfico.