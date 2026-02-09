Cárcel para dos hombres señalados de atentar contra la vida de un policía durante un hurto en Bogotá

Foto: Fiscalía General de la Nación.

Bajo la estrategia integral de seguridad ‘Bogotá Camina Segura’, la Fiscalía General de la Nación judicializó a dos hombres acusados de atentar contra la vida de un policía durante un hecho de hurto ocurrido en el barrio Modelia, al occidente de la capital, el pasado 20 de enero de 2026.

Los elementos materiales probatorios recopilados por el ataque con arma cortopunzante del que fue vi?ctima un mayor de la Polici?a Nacional, permitieron la judicializacio?n de los presuntos responsables.

Los judicializados conocidos con los alias de ‘Cartagena’ y ‘Soleden?o’, una fiscal de la Unidad de Reaccio?n Inmediata (URI) de Engativa? de la Seccional Bogotá les imputo? los delitos de homicidio y hurto calificado, las dos conductas agravadas y en grado de tentativa.

Los hechos se registraron el pasado 20 de enero, en inmediaciones del parque Modelia en la localidad de Fontibo?n cuando la vi?ctima se dirigi?a a su lugar de residencia. En ese momento fue abordado por los procesados quienes salieron de unos arbustos y se habri?an abalanzado sobre e?l con el objetivo de hurtarle sus pertenencias.

Actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación con apoyo de la Policía de Bogotá, establecieron que la vi?ctima fue intimidada con un arma trauma?tica y una cortopunzante para que entregara sus elementos de valor entre ellos un celular, una pulsera y una cadena de oro, un reloj y dinero en efectivo.

El uniformado habri?a sido arrojado al piso y medio de un forcejeo le propinaron cerca de 11 heridas con arma blanca en varias partes del cuerpo. La vi?ctima fue auxiliada y trasladada a un centro me?dico donde le salvaron la vida.

En desarrollo de las audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos y por disposicio?n de jueces de control de garanti?as les impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario.

Los dos hombres fueron capturados por funcionarios del Cuerpo Te?cnico de Investigacio?n (CTI) y de la Polici?a Nacional en diferentes sectores de Bogotá en cumplimiento de o?rdenes judiciales.