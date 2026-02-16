Recuerde formalizar el traspaso al vender su vehículo en Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Movilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) hace un llamado a la ciudadanía para que formalice el traspaso de propiedad de sus vehículos o automotores al momento de venderlos. Este trámite, que se realiza en las 19 sedes de la Ventanilla Única de Servicios, evita responsabilidades legales y financieras futuras tanto para quien vende como para quien compra.

Durante el 2025, se han recibido 4.407 solicitudes de traspaso a persona indeterminada, ya que muchas personas venden sus automotores, no dejando legalizado ante el organismo de tránsito el cambio de la titularidad o propiedad del mismo, causando multas, deudas tributarias, implicaciones en siniestros viales, embargos y problemas en caso de que el vehículo sea inmovilizado.

Traspaso a persona indeterminada: plazo hasta el 6 de agosto de 2025

Si un ciudadano vendió el vehículo pero no logró formalizar el cambio de propietario, puede acogerse al traspaso a persona indeterminada, un trámite que le permite desvincularse legalmente del automotor si no ha tenido contacto con el nuevo poseedor durante los últimos tres años.

Este trámite estará disponible hasta el 6 de agosto de 2025, según la Resolución 20223040044765 de 2022, del Ministerio de Transporte. Hasta que se establezcan las condiciones en la nueva normativa, la realización de este trámite se suspende.

Beneficios del proceso de traspaso de vehículos en Bogotá

El propietario se desvincula de futuras obligaciones por multas, impuestos y embargos asociados al vehículo.

Evita la acumulación de deudas en la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH) y en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Protege el historial crediticio, al prevenir reportes negativos derivados de cobros coactivos.

Facilita la gestión de trámites posteriores porque el propietario original no tiene responsabilidad sobre el vehículo.

Reduce riesgos legales en caso de siniestros o usos indebidos del vehículo.

Mantiene actualizada la situación patrimonial y fiscal ante las autoridades

competentes.

El costo de este trámite varía dependiendo del tipo de vehículo

Carro, maquinaria agrícola industrial, y de construcción autopropulsada y para remolques y semirremolques: $ 213.200.

Motocicletas: $ 119.800.

Requisitos generales para el traspaso de propiedad

Declaración juramentada de que no ha tenido contacto con el vehículo, ni con su poseedor, en los últimos tres años.

Paz y salvo por concepto de multas por infracciones de tránsito e impuestos del vehículo.

SOAT y revisión técnico-mecánica vigentes.

No contar con medidas cautelares sobre el vehículo (embargos, prenda, entre otros).

Documentos exigidos por la normativa vigente, según el caso.

Traspaso de propiedad

En lo corrido del año, 173.507 personas han realizado el trámite de traspaso de propiedad. Este trámite es sencillo y le da la propiedad del vehículo al comprador y tenedor del vehículo.

Requisitos:

Documento de identidad en original.

Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), como persona natural o jurídica, tanto vendedor(a) como comprador(a). Si el trámite lo realiza un tercero, este también deberá estar inscrito.

El vehículo con matrícula en Bogotá y registrado en el RUNT.

SOAT y revisión técnico-mecánica vigentes.

Las partes deben estar a paz y salvo en multas por infracciones de tránsito a nivel nacional.

Paz y salvo de impuesto sobre el vehículo.

En el caso de persona jurídica, se verifica el Certificado de Existencia y Representación Legal en el sistema Registro Único Empresarial y Social – RUES.

Documentos a presentar para el proceso de traspaso de vehículos en Bogotá

Formulario de solicitud de trámite del Registro Nacional Automotor, debidamente diligenciado.

Contrato de compraventa, documento o declaración en la que conste la transferencia del derecho de dominio, celebrado con las exigencias de las normas civiles y/o mercantiles, adjuntando las improntas o certificación expedida por el fabricante, ensamblador o importador del vehículo, donde se registren los guarismos de identificación como el número de motor, serie o chasis o VIN; o la imagen del código QR, según corresponda.

Improntas adheridas en la parte final o al reverso del contrato de compraventa o documento o declaración en el conste la transferencia del derecho de dominio del vehículo. Si son de difícil acceso se recibe certificación expedida por la DIJIN.

Recibo de pago de la Retención en la Fuente.

Pago de la tarifa del trámite (en el banco autorizado, que se encuentra en los

puntos de atención de la Ventanilla).

¿Cómo hacer el trámite del proceso de traslado de vehículos en Bogotá?