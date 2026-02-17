Petro ratifica que el Gobierno no pagará las deudas de los dueños de las EPS que se robaron los recursos de la salud

–El Gobierno Nacional no asumirá el saneamiento de deudas contraídas por privados que han incurrido en prácticas corruptas y desvío de dineros destinados a salvar vidas, ratificó el presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros celebrado este lunes. «?El Estado no ?es ‘caja menor’ de privados», precisó el jefe del Estado, aclarando que la única responsabilidad financiera que el Gobierno nacional reconocerá es la correspondiente a su participación accionaria en la Nueva EPS.

“La única deuda que tiene la Nación respecto a las deudas de las EPS es que nosotros no tenemos por qué pagar las deudas de los dueños de las EPS. El pueblo colombiano no tiene por qué pagar, vía su gobierno, lo que propone la oposición», precisó el mandatario.

“La única deuda que puede reconocer el Gobierno Nacional, respecto a las EPS, es la mitad de la que es propietario en la Nueva EPS”, afirmó el Presidente @PetroGustavo. Así lo expresó el mandatario al referirse a las deudas de las EPS, que ascienden a billones de pesos y, según… pic.twitter.com/mi7FC8NyXR — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) February 17, 2026

Recordó que, tras la intervención de la Nueva EPS, se descubrió que estaban ocultando información financiera que buscaba evitar la vigilancia estatal.

Sobre este caso, las investigaciones muestran hechos como las siguientes:

—Facturas ocultas: Se hallaron 5 millones de facturas, por un valor de $5 billones, que no figuraban en los estados financieros oficiales.

—Riesgo sistémico: El mandatario advirtió que si la Nueva EPS llegara a liquidarse, colapsaría la mitad del sistema hospitalario del país, tanto público como privado.

—Plan de choque: El Ejecutivo anunció que trasladará entre 4 y 5 billones de pesos del presupuesto nacional a la Nueva EPS, mediante vigencias futuras para recuperar la confianza y operatividad de la entidad.

El presidente Gustavo Petro cuestionó duramente la celeridad de las investigaciones judiciales en casos emblemáticos como el de Coosalud, donde denunció el extravío de 200 mil millones de pesos.

“He pedido al Superintendente de Salud que envíe la auditoría forense a la Fiscal General de la Nación. No sé qué pasa con la Fiscalía respecto de la salud en Colombia. ¿Cómo es que no hay un proceso investigativo a fondo sobre decenas de billones que se fueron en lujos de los dueños de las EPS, mientras se condenaba a muerte a miles de colombianos?», cuestionó.

Finalmente, el mandatario vinculó parte de la crisis actual de la salud con “mafias armadas» y sectores políticos que, según sus palabras, han recibido dineros de los dueños de las EPS para bloquear la Reforma a la Salud en el Congreso, calificando este actuar como un daño “inmenso y destructor» para la sociedad.

De otro lado, el presidente Gustavo Petro Urrego destacó que durante su Gobierno los índices de mortalidad de niños menores de 5 años? han caído continuamente y manifestó que las cifras revelan que la salud de Colombia no está sumida en un caos. Agregó que las estadísticas favorables corresponden a la efectividad del sistema de prevención en salud, implementado en el cuatrienio.

?“Entre el 2025, respecto al 2022, 244 niños no murieron en Colombia. Si hubieran sido las mismas condiciones del 2022, esos niños estarían en cajas, en tumbas», dijo el mandatario, quien agregó: “¿Y qué es lo que hemos hecho? Prevenir. O sea, el esfuerzo está en prevenir. Esto es un tema de prevención».

El jefe de Estado hizo la afirmación tras las cifras oficiales dadas a conocer por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien indicó cómo el indicador de muertes por desnutrición en niños menores de 5 años en el país cayó de 404 casos en el año 2022 a 160 en el 2025.

El mismo análisis se hizo en el departamento de La Guajira. En el 2022 murieron 96 niños menores de 5 años por la misma causa, mientras que en el 2025, gracias al modelo implementado por este Gobierno, se registraron 31 casos.

“Aquí no hay un caos, ese es el mensaje central de estas cifras. Mentirosos los que hablan de un caos en la salud. El caos está en el bolsillo de los dueños de las EPS y sus amigos de la prensa; no está en la sociedad», subrayó el presidente Petro.

“Aquí en números está exactamente visto el gran éxito del Gobierno en materia de salvar a la niñez de morir de hambre», recalcó el mandatario.

Frente a la tasa de mortalidad de niños menores 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos, el ministro Jaramillo indicó que cayó de 14,57 en el 2022 (8.360 casos) a 11,93 (5.255 casos) en el 2025, es decir que 3.105 niños fueron salvados de morir.

Además, el presidente Petro se refirió a las críticas que han surgido en medios de comunicación y un sector de la oposición sobre el incremento en las cifras de contratación. Al respecto, dijo que en el caso de los municipios este aumento tiene relación con la contratación de los Equipos Básicos de Salud (EBS) para cuidar y salvar la vida de los más vulnerables en los territorios.

“Hay un aumento de contratación en los municipios, que no dependen tanto de nosotros, pero es donde se establece la contratación del personal de salud de los equipos básicos», sostuvo.

El jefe de Estado defendió la inversión del Estado en materia de prevención para salvar a los niños.

“Si lo que más ha crecido del personal contratado por el Estado, a nivel nacional, a nivel municipal, es personas educadoras del SENA, personas que cuidan niños, ICBF, y personas que cuidan la salud en general, de la población más excluida de Colombia, Equipos Básicos de Salud, lo que ha crecido es el cuidado de la gente colombiana en salud y en su niñez», afirmó.

Asimismo, enfatizó: “Eso no se llama derroche de dinero, señores políticos de oposición, ¿cómo se les ocurre? Se nota por qué dejaban morir a tanta gente en Colombia».

La reducción de los indicadores de mortalidad en la niñez colombiana sumado a los resultados de la reunión de la Comisión de Concertación sobre el salario vital y la emergencia que se vive por las inundaciones en la región Caribe y Antioquia, hacen parte de los temas manejados por el presidente Petro en el Consejo de Ministros.