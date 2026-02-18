Cierran temporalmente el Parque Tayrona para garantizar condiciones de seguridad

–Para garantizar condiciones de seguridad Parques Nacionales Naturales y los ministerios de Ambiente y Defensa, determinaron cerrar el Parque Tayrona, ubicado en inmediaciones de Santa Marta. La medida fue consecuencia de situaciones recientes registradas en los accesos y sectores del área protegida.

El pasado 11 de febrero, en el sector de Cañaveral, se adelantó una intervención institucional orientada a hacer cumplir medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro del área protegida, así como a apoyar actuaciones judiciales relacionadas con el uso indebido de zonas de especial importancia ecológica.

Tras esta actuación, comenzaron a circular en redes sociales mensajes con amenazas directas contra el personal del Parque y se registraron actos de intimidación en los accesos, donde se impidió el ingreso de funcionarios y se solicitó que no portaran sus uniformes, entre otros.

Según un boletín oficial de Parques Nacionales, el 16 de febrero, desde las primeras horas de la mañana, se presentaron bloqueos en el ingreso de El Zaino y posteriormente en otros accesos como Neguanje.

En estos puntos se reportaron cobros no autorizados e ingresos irregulares de visitantes sin las garantías establecidas por la entidad, lo que obligó al retiro del personal y generó un escenario que impide asegurar condiciones mínimas de seguridad dentro del área protegida.

Según el Ministerio de Ambiente, estas situaciones, sumadas al contexto de riesgo advertido por autoridades competentes en el territorio, hacen indispensable priorizar la protección de los derechos fundamentales y adoptar medidas que permitan restablecer plenamente el control institucional antes de reanudar la operación ecoturística.

Por esta razón, quedó suspendido el ingreso al área protegida mientras el Estado fortalece de manera articulada su presencia institucional en la zona. Asimismo, se mantendrán abiertos los espacios de diálogo con comunidades y actores locales para avanzar en acuerdos que permitan superar las tensiones y facilitar el retorno progresivo a la normalidad.

El Parque Nacional Natural Tayrona es uno de los territorios de mayor riqueza ambiental, cultural y espiritual del país, donde confluyen ecosistemas estratégicos y comunidades ancestrales.

El Gobierno nacional reafirmó su compromiso con la protección de este patrimonio natural, la defensa de la vida y el ejercicio legítimo de la autoridad ambiental para asegurar que el área continúe siendo un espacio seguro, conservado y respetado por todos.