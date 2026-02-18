Envían a la cárcel a señalado sicario del ‘clan del golfo’ acusado de asesinar a dragoneante del Inpec

–La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a Luis Alberto Ramírez Urdaneta, alias Risas, señalado sicario del ‘clan del golfo’ que estaría implicado en el crimen de un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), ocurrido el 5 de agosto de 2024, en el barrio La Victoria de Montería (Córdoba).

La víctima se movilizaba en vía pública y fue interceptada por dos hombres que se trasladaban en motocicleta, entre ellos el hoy procesado que le habría disparado en varias oportunidades. La acción delictiva correspondería a una retaliación por no permitir el ingreso de celulares a la cárcel La Merced, donde permanecían privados de la libertad algunos integrantes del grupo armado ilegal.

Los elementos materiales probatorios indican que Ramírez Urdaneta haría parte de la subestructura Javier Yépez Cantero del ‘Clan del Golfo’ y sería el encargado de ejecutar de homicidios selectivos en la capital cordobesa.

Por todo lo anterior, fue capturado en una acción conjunta realizada con la Sijin del Departamento de Policía de Córdoba y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en zona rural de Montería. En el procedimiento le fueron incautados un revólver calibre 38, 6 cartuchos y un celular.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado.

El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.