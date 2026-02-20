El expríncipe Andrés fue liberado

–La policía británica informó este jueves que el expríncipe Andrés fue puesto en libertad «bajo investigación» tras su arresto durante la jornada por sospechas de conducta indebida cuando ejerció como representante comercial, una consecuencia del caso Epstein.

«Podemos confirmar que nuestros registros en Norfolk terminaron», afirmó la policía local de Thames Valley en un comunicado que parece hacer referencia a su residencia en una finca que pertenece al rey Carlos III, en Sandringham.

Poco antes de las 19:30 hora local y GMT, la cadena británica difundió una imagen del expríncipe saliendo de una comisaría del condado de Norfolk en el asiento trasero de un automóvil.

Este arresto, sin precedentes en la historia de la familia real, coincidió con el 66 cumpleaños de Andrés y tras la noticia, su hermano, el rey Carlos III, expresó que «la justicia debe seguir su curso».

La Policía del Valle del Támesis publicó un comunicado con aclaraciones sobre la situación del expríncipe británico Andrés, quien fue detenido este jueves bajo la sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, señalando que Andrés Mountbatten-Windsor «fue puesto en libertad bajo investigación».

A continuación, les ofrecemos la declaración completa de la Policía, donde, de acuerdo con las directrices nacionales, no se revela el nombre del detenido:

«La Policía del Valle del Támesis puede proporcionar información actualizada sobre la investigación relativa al delito de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. El jueves 19 de febrero detuvimos a un hombre de unos 60 años de Norfolk como sospechoso de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. El hombre detenido ha sido puesto en libertad bajo investigación. También podemos confirmar que nuestras búsquedas en Norfolk han concluido.

Andrew Mountbatten-Windsor, conocido durante décadas como el príncipe Andrés, antes de ser despojado de sus títulos reales por el escándalo Epstein, fue detenido este jueves por la Policía británica bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.

Si bien el expríncipe ha negado haber cometido delitos en el marco de su amistad con Jeffrey Epstein, insistiendo en que no hubo conducta impropia en sus contactos con el financiero, ninguna de sus declaraciones lo ha ayudado a salvar ni sus títulos reales ni su respetada posición en la sociedad. Ni tampoco, por último, su libertad, que perdió por casi 12 horas para finalmente ser liberado en condición de investigado, mientras duran las pesquisas en torno a las revelaciones de la última tanda de los archivos Epstein.

Más allá de las escandalosas acusaciones que desde hace años se le han hecho, de que tuvo relaciones sexuales con al menos una menor de edad facilitada por el magnate, lo que dio inicio a la investigación actual fue la sospecha de que, cuando ejercía como enviado comercial del Reino Unido, habría facilitado información confidencial al fallecido depredador sexual.

El príncipe Andrés ya no es príncipe: escándalos por relación con Epstein que lo dejaron sin títulos reales

Los correos electrónicos presentes en los archivos Epstein evidenciaron que Mountbatten-Windsor podría haber reenviado documentos confidenciales al magnate en 2010 y 2011, y llamaron la atención de la Policía después de su amplia difusión mediática.

Al día: el despojo de funciones y el aislamiento

La caída del exmiembro de la realeza británica fue progresiva pero pública:

-2019: Andrés se apartó de sus deberes reales, tras reconocer que su vínculo con Epstein se había vuelto una «gran disrupción» para la familia

-2020: el Departamento de Justicia de EE.UU. pidió formalmente interrogarlo en el marco de la investigación criminal sobre Epstein

-2022: llegó a un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, quien lo acusó de abuso sexual cuando era ella menor; pese a haber negado tales acusaciones

-2025: renuncia a sus títulos reales por sus vínculos con Epstein y termina despojado de ellos

-2026: lo desalojan de su residencia real de Royal Lodge, en Windsor, y se muda a una residencia privada.

Cómo la relación con Epstein llegó a perseguirlo

La conexión entre Andrés y Epstein se mantuvo firme desde 1999 y se convirtió en un problema institucional a partir de la década de 2010, cuando el nombre del entonces príncipe comenzó a aparecer con frecuencia en reportajes, testimonios y litigios relacionados con el financiero.

Con el tiempo, esa relación pasó de ser un coste reputacional a convertirse en un riesgo político para la monarquía británica, al coincidir con presiones públicas para exigir responsabilidades a figuras prominentes asociadas al caso.

