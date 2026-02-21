Corte Suprema condenó a más de 10 años de cárcel y de inhabilidad al exmagistrado José Leonidas Bustos por «cartel de la toga» y le libró orden de captura

–La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 10 meses y 4 meses de cárcel al exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia José Leonidas Bustos Martínez por su implicación en el «cartel de la toga» e incurrir en los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con cohecho propio en concurso homogéneo.

Además, lo inhabilitó por el mismo tiempo de la pena de 123 meses y 1 día para el ejercicio de derechos y funciones públicas y le impuso una multa de $133.738.170.

La Sala le negó al exmagistrado los mecanismos sustitutivos de suspensión condicional de la pena privativa de la libertad intramural y prisión domiciliaria, por lo cual deberá descontar la pena impuesta en el establecimiento penitenciario que el INPEC designe para el efecto.

En consecuencia, ordenó librar la orden de captura correspondiente, y la emisión de notificación roja a través de Interpol con el fin de garantizar el cumplimiento de la condena.

La Corte le impuso a Bustos Martínez la obligación de difundir la parte resolutiva de la presente sentencia, así como un resumen de la misma, que realizará la Sala, como medida de restablecimiento del derecho a favor de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Para tal propósito, el sentenciado deberá hacer una única publicación, a su costa, en medios de comunicación audiovisual y escrito, que también aprobará la Sala, dentro del término de tres meses siguientes a la ejecutoria del fallo.

La Sala absolvió a Bustos Martínez de la comisión del delito de tráfico de influencias de servidor público.

El proceso está relacionado con las actuaciones de Bustos Martínez como magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Según la providencia, Bustos Martínez se concertó con un magistrado y un exmagistrado de la misma Corporación y con abogados litigantes, entre ellos Luis Gustavo Moreno Rivera, con el propósito de abordar aforados que tuvieran procesos de única instancia activos en la Corte y a cambio de gruesas sumas de dinero ofrecían intervenir ilegalmente para obtener beneficios judiciales como archivos, autos inhibitorios y preclusiones. Además. lograban dilatar trámites, impedir la expedición de órdenes de captura e incluso evitaban la imposición de medidas de aseguramiento.

Fueron contactados los senadores Musa Besaile Fayad y Álvaro Antonio Ashton Giraldo, quienes previo acuerdo pagaron $2.000.000.000 y $1.200.000.000, respectivamente, con el propósito de obtener decisiones favorables en los procesos de única instancia que por la denominada “parapolítica” cursaban contra ellos en el despacho del entonces magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández. El exmagistrado Bustos Martínez recibió de Luis Gustavo Moreno Rivera $200.000.000 en efectivo producto del pago ilícito efectuado por el entonces Senador Besaile Fayad.