Justicia de El Salvador impone condenas que suman 5.641 años de cárcel a más de 150 pandilleros

–El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 163 integrantes de la Mara Salvatrucha detenidos durante el régimen de excepción, imponiéndoles penas que van de 16 a 75 años de prisión.

La resolución se emitió tras una audiencia única en la que la Fiscalía los acusó del delito de organizaciones terroristas, atribuido de forma colectiva a toda la estructura. El proceso concluyó con la imposición de penas que suman más de 5.640 años de prisión en total. El tribunal acreditó el delito con la agravante de desestabilización del Estado.

Además de la condena conjunta, varios procesados recibieron sentencias individuales por posesión y tenencia de drogas, así como por portación o conducción ilegal de armas de fuego. El juez aplicó una reforma aprobada por la Asamblea en marzo de 2022, que establece hasta 30 años de cárcel para quienes integren pandillas o estructuras de crimen organizado.

El juicio forma parte de un expediente único impulsado por la Fiscalía contra la célula Teclas Locos Salvatruchos, que operaba en distintos distritos del departamento de La Libertad. Según los fiscales, durante la audiencia se probó su participación en homicidios agravados, extorsiones y tráfico de drogas en la zona. (Información RT).