Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este miércoles 25 y jueves 26 de febrero de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). De este miércoles 25 y jueves 26 de febrero de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Miércoles 25 de febrero de 2026

Bosa

Bosa La Libertad

De la Calle 57 Sur a la Calle 59C Sur, entre la Carrera 87G a la Carrera 87L

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Usme

Alaska, San Juan de Usme, El Pedregal, Palermo Alto.

De la Calle 67 Sur a la Calle 67B Sur, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 4 Este

10:00 a.m.

4 horas

Mantenimiento correctivo

Usme

Portal del Divino, Puerta del Llano, Uval, La Huerta, Brisas del Llano, El Refugio.

De la Calle 90 Sur a la Calle 118 Sur, entre la Avenida Carrera 1 a la Carrera 10B Este

9:00 a.m.

12 horas

Mantenimiento preventivo

Rafael Uribe Uribe

Los Molinos

De la Carrera 5L a la Carrera 5, entre la Diagonal 48L Sur a la Calle 48P Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

Soacha

Múltiples Colmena, El Cipres, Rincón de San Alejo, El Altico, San German, Los Pinos, Los Alpes, Villa Santa Isabel y El Divino Niño

De la Calle 6 Sur a la Calle 13, entre la Carrera 5A Este a la Carrera 4

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Soacha

Quintanares, Julio Rincón, Santillana, Villa Sandra

De la Calle 44 a la Calle 49C, entre la Carrera 9 Este a la Carrera 21 Este

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

Jueves 26 de febrero de 2026

Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad

De la Avenida Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72

8:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Kennedy

Provivienda Occidental, Asturias, Carimagua, Urb. Lucerna, Urb. Parques de Carimagua, Timiza, Urbanización Parques de Timiza, Cumbres de Timiza, Conjunto Residencial Los Cristales, Conjunto Residencial Alamedas de Timiza, Urbanización Parque Residencial Timiza, Conjunto Residencial Tonoli, Palenque, Pastrana

De la Avenida Primero de Mayo a la Calle 45 Sur, entre la Avenida Boyacá a la Avenida Villavicencio

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

Kennedy

Nuevo Chile, Surbana, Motorista, Villa Nora, Olarte, José Antonio Galán, Llanos de Bosa, Jiménez de Quesada, Carlos Alban, San Diego, Islandia, Gran Colombiano

De la Calle 6 a la Calle 53 Sur, entre la Carrera 69 a la Carrera 104

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

Teusaquillo

Ciudad Salitre Suroriental, Ciudad Salitre Nororiental

De la Carrera 50 a la Carrera 60, entre la Calle 22 a la Calle 22B

8:00 a.m.

24 horas

Cambio de totalizadora

Bosa

Acapulco, El Remanso, Independencia, La Vega San Bernardino, Los Laureles, Potreritos, Providencia, Remanso Urbano, El Remanso, San Bernardino, San Bernardino XVIII, San Diego Bosa, Villa Emma, Zona El Descanso

De la Carrera 87H a la Carrera 87K, entre la Calle 69 Sur a la Calle 70 Sur

De la Carrera 86B a la Transversal 88C, a la Calle 70A Sur a la Calle 73A Sur

De la Carrera 86D a la Carrera 91, entre la Calle 73A Sur a la Calle 94A Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Usaquén

El Contador, Los Cedros

De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 134 a la Calle 142

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Usaquén

La Carolina, Country Club

De la Carrera 9 A LA 15, entre la Calle 127 a la Calle 134

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Usaquén

Cedritos, Cedro Narvaez, Acacias Usaquén, Los Cedros Oriental, Cedro Salazar

De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 140 a la Calle 148

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Ciudad Bolivar

Juan José Rendon, San Francisco y Millan

Diagonal 62D Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 30 a la Carrera 18U

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.