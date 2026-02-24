    • Economía Nacional

    -Dólar TRM $3,703.28 (vigente 25 de febrero)
    -Euro $ 4,338.90
    -Bitcoin US$ 64.489,60

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,59%
    -UVR: $ 399,83
    -Tasa de Usura 24,36%

    -Café US$ 3,20
    -Petróleo Brent US$ 66,15
    -Oro-Compra Banco de la República $ 586.260,74

