Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el martes febrero 24, 2026 -Dólar TRM $3,703.28 (vigente 25 de febrero) -Euro $ 4,338.90 -Bitcoin US$ 64.489,60 Tasa de Interés -DTF: 9,59% -UVR: $ 399,83 -Tasa de Usura 24,36% -Café US$ 3,20 -Petróleo Brent US$ 66,15 -Oro-Compra Banco de la República $ 586.260,74 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorMujeres víctimas de violencias tendrán atención jurídica en el Hospital San Blas Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este miércoles 25 de febrero de 2026 No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 1 y 2 También podría gustarte Judicial Aseguran capitán del Ejército por presunto homicidio Iván Briceño martes febrero 9, 2010 Nacional Polo Democrático expulsó oficialmente a Iván Moreno Geovany Quintero Gómez jueves febrero 9, 2012 Nacional 80 mil samarios ya se están beneficiando con el colector pluvial Bastidas Giovanni Alarcón M. jueves mayo 21, 2015 Nacional Boletas para actos públicos del Papa Francisco NO tiene costo Iván Briceño lunes julio 3, 2017