Mujeres víctimas de violencias tendrán atención jurídica en el Hospital San Blas

Foto: Secretaría de la Mujer

La Secretaría Distrital de la Mujer inició el año fortaleciendo su presencia en la red hospitalaria y comenzará a brindar atención jurídica presencial en el Hospital San Blas (en la localidad de San Cristóbal), en el marco de la Estrategia Intersectorial que desarrolla junto a la Secretaría Distrital de Salud, consolidando así la atención en la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

En total, son ocho los hospitales que hacen parte de esta estrategia: Meissen, Bosa Recreo, Kennedy, La Victoria, Suba, Engativá, la Clínica Privada San Rafael y San Blas. Esta articulación permite acercar los servicios a más mujeres que ingresan a los servicios de salud por situaciones de violencia y facilitar la activación inmediata de la Ruta Única de Atención.

Cuando una ciudadana entra por urgencias y recibe atención integral en su salud física y emocional, el personal médico articula con las abogadas de la Secretaría de la Mujer para que puedan recibir orientación sobre sus derechos, acompañamiento en el proceso de denuncia y apoyo en la solicitud de medidas de protección cuando se requiere.

Entre enero y diciembre de 2025, con la Estrategia en Hospitales se realizaron 25.596 atenciones a mujeres víctimas de violencias en Bogotá, lo que evidencia la importancia de mantener y fortalecer estos servicios en la red hospitalaria.

La estrategia también brinda atención remota en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) en las que no hay presencia permanente de abogadas. En estos casos, la asesoría jurídica se realiza de forma virtual, en coordinación con los equipos de trabajo social. Además, incluye un componente de fortalecimiento institucional mediante capacitación y asesoría al personal de salud para mejorar la atención integral y contribuir a la activación de las rutas de acceso a la justicia y protección.