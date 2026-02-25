Nuevo decreto de Línea Negra para la Sierra Nevada de Santa Marta, anuncia Petro

–En desarrollo del Consejo de Ministros que lideró este martes en Cartagena para hacer seguimiento a la emergencia por lluvias, el presidente Gustavo Petro ratificó que su Gobierno expedirá un nuevo decreto que permita instituir la ‘Línea Negra’ para los territorios que habitan las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Esto en respuesta a una sentencia del Consejo de Estado, del pasado 12 de febrero, que anuló el Decreto 1500 de 2018 expedido por el gobierno de Juan Manuel Santos, mediante el cual se definía y protegía el territorio de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Según el presidente Petro, “la Línea Negra implica una reforma agraria, porque hay campesinos dentro de la Sierra Nevada que se pueden poner de acuerdo en ubicarse en tierras más fértiles, más planas, pero se necesita una acción decidida” por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

A modo de contexto, en un mensaje publicado en su cuenta de X el pasado sábado 21 de febrero, el expresidente Santos encendió las alarmas sobre el riesgo que podrían correr los pueblos indígenas con la anulación de dicho decreto, e invitó al presidente Petro a que, de manera urgente, “se encargue de expedir un nuevo decreto” que “consolide la figura de la Línea Negra”.

Al respecto, el presidente Petro consideró que “la decisión final debe ser tomada por las bases mismas de los pueblos indígenas sobre el decreto de Línea Negra, que hay que tener listo, ojalá dialogado con ellos mismos”.

“No creo que haya problemas en que las comunidades (indígenas) acepten ese punto de partida, que ampliaría el territorio sagrado y el cuidado del agua, para usos de ganadería y para las prácticas agrarias ligadas al cuidado de la Sierra Nevada”, agregó el jefe de Estado.

Conviene aclarar que la decisión del Consejo de Estado de anular el Decreto 1500 de 2018 se dio por razones de forma y no de fondo.