Venezuela necesita comicios «justos» y «democráticos»: Rubio

–El jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio manifestó este miércoles que Venezuela necesitará elecciones libres, después del arresto de Nicolás Maduro en enero, aunque no dio un plazo.

«Para que den el siguiente paso hacia el verdadero desarrollo de ese país y se beneficien realmente de sus riquezas en favor de su pueblo» los venezolanos «necesitarán la legitimidad de elecciones justas y democráticas», declaró el secretario de Estado en una cumbre de líderes caribeños en San Cristóbal y Nieves.

«Pero nuestra prioridad inicial tras la captura de Maduro fue garantizar que no hubiera inestabilidad, que no hubiera una migración masiva y que no hubiera un desbordamiento de violencia, y creemos que lo hemos logrado», destacó.

Desde la destitución de Maduro, Estados Unidos ha estado presionando a la encargada interina Delcy Rodríguez, exvicepresidenta del líder izquierdista, para que haga cambios en el régimen chavista.

Rubio aceptó los recelos de algunos líderes caribeños sobre la captura de Maduro, pero destacó los avances en Venezuela, incluida la liberación de presos políticos.

«Les diré esto y lo diré sin disculpas ni temores: Venezuela está mejor hoy de lo que estaba hace ocho semanas», declaró. «El progreso que se está logrando es sustancial, pero aún queda un largo camino por recorrer». (Información DW).