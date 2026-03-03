    • Bogotá

    Así rige el pico y placa en Bogotá para el servicio de transporte especial en marzo de 2026

    Foto de un vehículo de trasnporte especialFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

    Conoce cómo funciona la medida de pico y placa para vehículos de servicio de transporte especial, que incluye automóviles, camionetas o camperos de cuatro pasajeros (sin incluir conductor), del 1 al 31 de marzo en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Aquí encuentras el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

    La medida para vehículos de servicio de transporte especial funciona de lunes a sábado, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Los domingos y festivos no aplica la restricción.

     Así opera el pico y placa para el servicio de transporte especial en Bogotá durante marzo de 2026

    1 de marzo

    Domingo 1 de marzo: No aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 2 al 8 de marzo

    Lunes 2 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

    Martes 3 de marzo:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

    Miércoles 4  de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

    Jueves 5 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

    Viernes 6 de marzo:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

    Sábado 7 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

    Domingo 8  de marzo: No aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 9 al 15 de marzo

    Lunes 9 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

    Martes 10 de marzo:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

    Miércoles 11  de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

    Jueves  12 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

    Viernes 13 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

    Sábado 14 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

    Domingo  15 de marzo: No aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 16 al 22 de marzo

    Lunes  16 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

    Martes 17 de marzo:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

    Miércoles 18  de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

    Jueves 19  de marzo:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

    Viernes 20 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

    Sábado 21 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

    Domingo 22  de marzo:  No aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 23 al 29 de marzo

    Lunes festivo 23 de marzo:  No aplica la medida de pico y placa.

    Martes 24 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

    Miércoles 25  de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

    Jueves 26  de marzo:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

    Viernes 27 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

    Sábado 28 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

    Domingo 29  de marzo:

    30 y 31 de marzo

    Lunes 30 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

    Martes 31 de marzo:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

