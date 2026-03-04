Talleres de inglés, alfabetización digital, cómics y más: Del 3 al 7 de marzo

Foto: @EsteMichael – BibloRed

La programación cultural de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) continúa innovando con diferentes eventos, visitas guiadas, recorridos ambientales, teatro y más, para la participación de la comunidad usuaria en las bibliotecas públicas de Bogotá. Para esta semana del 3 al 7 de marzo de 2026, podrás disfrutar de rumba y lectura, talleres de inglés, alfabetización digital, comics, arte, lecturas para todas las edades, experiencias lúdicas y mucho más. ¡Asiste es gratis!

La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) continúa su apuesta por fortalecer las bibliotecas y demás espacios de lectura de la ciudad por medio de las actividades culturales que allí se desarrollan. Además de incentivar la lectura, la escritura y la oralidad tanto en la comunidad usuaria como en la ciudadanía.

Agenda de actividades gratis y eventos destacados en BibloRed en Bogotá del 3 al 7 de marzo de 2026

Rumba y lecturas salseras

Biblioteca Pública de la Participación Ciudadana

Miércoles 4 de marzo, 3:00 p. m.

Si te gusta la historia, la literatura y el movimiento cultural salsero, este programa es para ti.

Taller de Inglés básico I

Biblioteca Pública CEFE Fontanar del Río

Miércoles 4 de marzo y viernes 6 de marzo, 5:00 a 7:00 p. m.

Taller de Inglés Básico I, un espacio formativo diseñado para fortalecer las habilidades comunicativas iniciales en el idioma inglés.

Alfabetización digital: Uso del computador – Ciclo II

Biblioteca Pública Usaquén – Servitá

Jueves 5 de marzo, 10:00 a. m.

Un espacio de profundización dirigido a personas mayores que ya cuentan con conocimientos básicos en el manejo del computador y desean fortalecer sus habilidades digitales. En este ciclo se abordarán herramientas intermedias como la gestión de archivos y carpetas, el uso de procesadores de texto, la realización de trámites y servicios en línea, el manejo de plataformas institucionales y recomendaciones de seguridad digital. A través de ejercicios prácticos y acompañamiento cercano, se busca consolidar la autonomía tecnológica y ampliar las posibilidades de participación en entornos digitales.

Laboratorio de arte

Biblioteca Pública Francisco José de Caldas – Suba

Jueves 5 de marzo, 4:00 p. m.

A partir de materiales diversos, dibujo y experimentación plástica, cada participante diseñará una fachada que represente su historia, sus afectos, sus raíces o el lugar que sueña habitar. La casa se convierte en símbolo; la fachada, en piel que comunica quiénes somos.

Taller de Bienestar

Biblioteca Pública Bosa

Viernes 6 de marzo, 10:00 a. m.

En el mes de Marzo realizaremos diferentes actividades entorno a la mujer y la naturaleza. Ven y comparte un lugar seguro para compartir tus sentires y saberes.

Club de viñeta

Biblioteca Pública Francisco José de Caldas – Suba

Viernes 6 de marzo, 3:00 p. m.

Disfruta de cómics, novelas gráficas y juegos de rol.

Celebrando nuestra huerta y el agua

– Biblioteca Pública de la Participación Ciudadana

– Sábado 7 de marzo, 10:30 a. m.

Un espacio de aprendizaje y reconexión con la naturaleza enfocado a promover la importancia y el cuidado del medio ambiente, la soberanía alimentaria y los hábitos saludables.

Celebración de cumpleaños de la biblioteca

Biblioteca Pública Soledad Lamprea – Perdomo

Sábado 7 de marzo, 1:00 p. m.

Te esperamos a partir de la 1:00 p.m., para celebrar juntos este trasegar bibliotecario, acompañados por la mesa local de cuentería y oralidades de Ciudad Bolívar y muchas sorpresas.