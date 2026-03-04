UNP alerta sobre robo de chaquetas con su logo y el riesgo del uso de estas para suplantar a sus servidores en actos delictivos

–(Imagen ilustrativa). La Unidad Nacional de Protección alerto en las últimas horas sobre el robo de chaquetas con su logo institucional ante el riesgo que sean utilizadas para infiltraciones o suplantaciones y otros hechos delictivos. Como se sabe, la UNP es la encargada de brindar seguridad a candidatos, líderes políticos y sociales, defensores de derechos humanos en riesgo.

Según el comunicado, un lote de 30 cajas con 1.148 de chaquetas cortavientos de dotación de sus servidores fue hurtado a la empresa Soluciones Integrales Montgomery S.A.S., que actualmente tiene un contrato vigente con la UNP para la elaboración de estas prendas.

El hecho se registró el jueves 26 de febrero en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la ciudad de Bogotá.

«Debido a que estas prendas son de uso institucional y portan distintivos oficiales de la UNP, podrían ser utilizadas de manera fraudulenta para la suplantación de identidad, lo que representaría un riesgo para la seguridad de las personas protegidas y del personal de la entidad», precisa la UNP.

La Unidad Nacional de Protección rechaza categóricamente este hecho y solicita a las autoridades competentes adelantar con celeridad las investigaciones correspondientes. De manera prioritaria, se busca prevenir cualquier intento de uso indebido de la imagen institucional o de suplantación.

Afirma que la empresa contratista había solicitado en diciembre pasado una prórroga para el cumplimiento del contrato, cuyo plazo inicial vencía el 30 de ese mes. Dicha prórroga fue concedida hasta el 28 de febrero.

Posteriormente, tras el presunto hurto reportado, presentó una nueva solicitud de ampliación del plazo contractual.

Finalmente, la UNP hace un llamado a la ciudadanía para que permanezca alerta y reporte, a través de los canales oficiales, cualquier situación sospechosa relacionada con el uso no autorizado de estas prendas.