Fiscalía imputa cargos a tres jefes de disidencias Farc por violencia en el Catatumbo

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a tres cabecillas del frente 33 de las disidencias de las Farc que estarían involucrados en homicidios selectivos, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito de menores en medio de las confrontaciones con el ELN en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

Según el ente investigador, tras la ola de violencia registrada entre enero y abril de 2025 en esa zona del país, se obtuvieron elementos materiales probatorios que evidenciarían una directriz impartida por los máximos cabecillas de ese grupo armado para confrontar al ELN y tomar el control territorial.

De acuerdo con el fiscal delegado contra la Criminalidad Organizada, fueron citados a audiencia de imputación el cabecilla del Bloque Magdalena Medio, Javier Alonso Velosa García, alias ‘Jhon Mechas’; así como los jefes político y financiero del autodenominado frente 33, Carlos Eduardo García Téllez, alias ‘Andrey Avendaño’, y Farby Edison Parra Parra, alias ‘Richard’.

Las investigaciones indican que estas personas habrían ordenado a sus estructuras armadas ejercer control territorial absoluto mediante el uso de armas y rentas ilícitas en los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama y Hacarí, en Norte de Santander.

En el marco del proceso, la Fiscalía estableció que los señalados estarían comprometidos con 37 homicidios, 31 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y el desplazamiento forzado de 87 personas.

La Fiscalía precisó que los jefes guerrilleros, quienes actualmente participan en un proceso de diálogos con el Gobierno nacional, comparecieron de manera virtual ante un juez de control de garantías de Cúcuta.

Durante la diligencia, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado.

Los procesados no aceptaron los cargos.

Por: Carlos Martinez