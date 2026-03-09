Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el lunes marzo 9, 2026 -Dólar TRM: $3,744.84 (vigente 10 de marzo) -Euro $ 4,358.70 -Bitcoin US$ 68.854,60 Tasa de Interés -DTF: 9,70% -UVR: $ 402,02 -Tasa de Usura 25,52% -Café US$ 3,37 -Petróleo Brent US$ 87,61 -Oro-Compra Banco de la República $ 594.427,92 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorEsta es la medida de pico y placa en Bogotá para la semana del 9 al 15 de marzo del 2026 Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este martes 10 de marzo de 2026 No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 3 y 4 También podría gustarte Economía Petróleo cierra con alza de 65 centavos en EE.UU., a US$ 34,40 por barril Manuel Reyes Beltran martes marzo 1, 2016 Nacional Romeo Langlois ahora puede contar su historia en Paris Iván Briceño viernes junio 1, 2012 Economía Aerolínea suiza Edelweiss Air operará rutas Zúrich – Bogotá y Zúrich – Cartagena Iván Briceño miércoles abril 12, 2023 Nacional Vicepresidente Vargas Lleras inauguró obras de modernización del Aeropuerto de Sogamoso Andres Felipe Gama jueves diciembre 8, 2016