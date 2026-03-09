-Dólar TRM: $3,744.84 (vigente 10 de marzo)

-Euro $ 4,358.70

-Bitcoin US$ 68.854,60

Tasa de Interés

-DTF: 9,70%

-UVR: $ 402,02

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,37

-Petróleo Brent US$ 87,61

-Oro-Compra Banco de la República $ 594.427,92