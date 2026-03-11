Trump y sus asesores «calcularon mal» el impacto de la respuesta iraní: NYT

–Durante los preparativos para el ataque conjunto de EE.UU. e Israel contra Irán, el presidente Donald Trump y sus asesores menospreciaron la futura respuesta de Teherán y restaron importancia a los riesgos que el conflicto pudiera traer —y trajo— para los mercados energéticos, precisa un artículo de The New York Times (NYT).

El hecho de que Irán ha actuado de manera «mucho más agresiva» que durante la Guerra de los 12 Días —que EE.UU. e Israel emprendieron contra el país persa el pasado junio— representa un «episodio emblemático» de hasta qué punto el mandatario y su Administración «calcularon mal cómo respondería Irán a un conflicto que el Gobierno de Teherán percibe como una amenaza existencial», señala el medio.

En respuesta a la agresión estadounidense-israelí, Irán ha lanzado «ráfagas de misiles y drones contra bases militares estadounidenses, ciudades de países árabes de Oriente Medio» y contra Israel, además de cerrar el estratégico estrecho de Ormuz, por el que transita alrededor del 20 % del petróleo mundial.

Ante esta situación, la Administración Trump se vio obligada a ajustar sus planes sobre la marcha: evacuó sus embajadas en la región y desarrolló nuevas estrategias para reducir los precios de la gasolina. Esto último, según el medio, es una consecuencia del conflicto con Irán que se veía en Washington como un inconveniete de corto plazo.

Así, el NYT recuerda que el 18 de febrero, diez días antes del ataque militar contra Irán, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, afirmó que, si la guerra contra la República Islámica llegaba a aumentar los precios del petróleo, sería solo por un tiempo. El funcionario se refirió a la Guerra de los 12 Días y recordó que «los precios del petróleo subieron y luego volvieron a bajar».

Además, el medio señala que en vísperas de la agresión otros asesores de Trump compartían en privado una opinión similar, sin prestar atención a las advertencias de que esta vez Irán podría cerrar el estrecho de Ormuz.

«La magnitud de ese error de cálculo quedó expuesta en los últimos días, cuando Irán amenazó con atacar los petroleros comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz, el estratégico cuello de botella por el que deben pasar todos los barcos que salen del golfo Pérsico», reza el artículo.

El tráfico marítimo comercial bajó drásticamente en la zona y ahora la Administración Trump «se ha visto obligada a improvisar formas de contener una crisis económica» por el aumento de los precios del petróleo en EE.UU., indica el medio.

Además, según el senador Christopher S. Murphy, la Casa Blanca «no tiene ningún plan» para «volver a abrirlo de forma segura». «Lo cual es imperdonable, porque esta parte del desastre era 100 % previsible», denunció.

Ante esta situación y la falta de una estrategia clara para terminar la guerra, algunos funcionarios de la Administración Trump «se han vuelto cada vez más pesimistas», afirma NYT. Sin embargo, no lo expresan directamente a Trump, «quien ha declarado repetidamente que la operación militar es un éxito total». (Información RT).