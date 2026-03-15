    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este lunes 16 y martes 17 de marzo de 2026 en Bogotá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto EAAB). Este lunes 16 y martes 17 de marzo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.


    Lunes 16 de marzo de 2026

    Ciudad Bolívar

    Santa Viviana, Santo Domingo, Mirador, Corinto
    De la Calle 67A
    Sur a la Calle
    75C Sur, entre la Carrera 74C a la Carrera 78H
    10:00 a.m.
    7 horas
    Mantenimiento preventivo

    Suba

    Almirante, Colón Altos de Chozica, Altos de Suba, Atenas, Barajas Norte, Casa Blanca Suba I, Casablanca Suba, Ciudad Hunza, Ciudad Jardin Norte, Delmonte, El Plan Escuela de Carabineros, Gilmar, Iberia, Las Villas Los Naranjos, Niza Norte, Niza Suba, San José de Bavaria, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta, Vereda Suba Cerros II, Vereda Suba Naranjos, Villa Alcazar, Villa Elisa.

    De la Diagonal 157 a la Calle 127C, entre la Carrera 72 a la Carrera 79C
    5:00 p.m.
    12 horas
    Mantenimiento preventivo


    Martes 17 de marzo de 2026

    Usaquén

    San José de Usaquén, La Granja Norte, El Redil, San Antonio Norte, El Rocío Norte, Tibabita
    De la Carrera 7 a la Carrera 15, entre la Calle 170 a la Calle 193
    10:00 a.m.
    24 horas
    Desvío y empates redes acueducto

    Suba

    Las Flores, Villa Elisa, La Chucua, El Poa, Costa Azul, Potrerillo
    De la Carrera 92 a la Carrera 104, entre la Calle 132 a la Calle 145
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación macromedidor

    Teusaquillo y Barrios Unidos

    Muequetá, La Esperanza, San Luis, Chapinero
    De la Calle 57 a la Calle 68, entre la Carrera 14 a la Carrera 24
    9:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Fontibón

    Granjas de Techo y Montevideo
    De la Avenida Carrera 68 a la Avenida Carrera 68D, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22
    7:00 a.m.
    27 horas
    Cierre a terceros

    Puente Aranda

    Estación Central, Industrial Centenario
    De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 20, entre la Carrera 36 a la Avenida Carrera 50
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Usme

    Santa Librada Norte, Barranquillita, La Aurora, El Nevado, El Porvenir
    De la Calle 73 S a la Calle 65 S, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 14L Este
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Soacha

    León XIII, Reina Sofía, Rincón de Santa Fe, Pablo VI, Los Ocales, Los Olivos, La María, Juan Pablo I, El Cedro I y La Despensa
    De la Diagonal 30 a la Calle 59, entre la Carrera 4(Autopista Sur) a la Carrera 24
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Bosa

    Villa del Río, Villa del Río Reservado, Senderos de Madelena I y II
    De la Calle 53C Bis Sur a la Diagonal 57C Sur, entre la Carrera 61 a la Carrera 71B
    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación macromedidor

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

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    Ariel Cabrera
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