Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este lunes 16 y martes 17 de marzo de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). Este lunes 16 y martes 17 de marzo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Lunes 16 de marzo de 2026

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Ciudad Bolívar

Santa Viviana, Santo Domingo, Mirador, Corinto

De la Calle 67A

Sur a la Calle

75C Sur, entre la Carrera 74C a la Carrera 78H

10:00 a.m.

7 horas

Mantenimiento preventivo

Suba

Almirante, Colón Altos de Chozica, Altos de Suba, Atenas, Barajas Norte, Casa Blanca Suba I, Casablanca Suba, Ciudad Hunza, Ciudad Jardin Norte, Delmonte, El Plan Escuela de Carabineros, Gilmar, Iberia, Las Villas Los Naranjos, Niza Norte, Niza Suba, San José de Bavaria, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta, Vereda Suba Cerros II, Vereda Suba Naranjos, Villa Alcazar, Villa Elisa.

De la Diagonal 157 a la Calle 127C, entre la Carrera 72 a la Carrera 79C

5:00 p.m.

12 horas

Mantenimiento preventivo

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Martes 17 de marzo de 2026

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Usaquén

San José de Usaquén, La Granja Norte, El Redil, San Antonio Norte, El Rocío Norte, Tibabita

De la Carrera 7 a la Carrera 15, entre la Calle 170 a la Calle 193

10:00 a.m.

24 horas

Desvío y empates redes acueducto

Suba

Las Flores, Villa Elisa, La Chucua, El Poa, Costa Azul, Potrerillo

De la Carrera 92 a la Carrera 104, entre la Calle 132 a la Calle 145

8:00 a.m.

24 horas

Instalación macromedidor

Teusaquillo y Barrios Unidos

Muequetá, La Esperanza, San Luis, Chapinero

De la Calle 57 a la Calle 68, entre la Carrera 14 a la Carrera 24

9:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Fontibón

Granjas de Techo y Montevideo

De la Avenida Carrera 68 a la Avenida Carrera 68D, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22

7:00 a.m.

27 horas

Cierre a terceros

Puente Aranda

Estación Central, Industrial Centenario

De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 20, entre la Carrera 36 a la Avenida Carrera 50

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Usme

Santa Librada Norte, Barranquillita, La Aurora, El Nevado, El Porvenir

De la Calle 73 S a la Calle 65 S, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 14L Este

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Soacha

León XIII, Reina Sofía, Rincón de Santa Fe, Pablo VI, Los Ocales, Los Olivos, La María, Juan Pablo I, El Cedro I y La Despensa

De la Diagonal 30 a la Calle 59, entre la Carrera 4(Autopista Sur) a la Carrera 24

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Bosa

Villa del Río, Villa del Río Reservado, Senderos de Madelena I y II

De la Calle 53C Bis Sur a la Diagonal 57C Sur, entre la Carrera 61 a la Carrera 71B

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.