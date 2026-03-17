Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este miércoles 18 y jueves 19 de marzo de 2026 en Bogotá
–(Foto EAAB). Este miércoles 18 y jueves 19 de marzo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
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Miércoles 18 de marzo de 2026
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Suba
Aures, Lagos de Suba, Aures II, Lechs Wales
De la Carrera 97 a la Carrera 118, entre la Calle 126 a la Calle 132
8:00 a.m.
24 horas
Instalación macromedidor
Suba
Canódromo, Prado Veraniego Sur
De la Carrera 45 a la Carrera 56, entre la Calle 127 a la Calle 129
8:00 a.m.
24 horas
Instalación válvula
Usaquén
Santa Bárbara Central
De la Carrera 11 a la Carrera 15, entre la Calle 116 a la Calle 127
10:00 a.m.
24 horas
Renovación de red acueducto
Ciudad Bolívar
Arabia, Quiba Urbano, El Minuto de María, El Tesoro, Naciones Unidas
De la Calle 83 Sur a la Calle 78C Sur, entre la Carrera 18M a la Carrera 18B Bis Sur A
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Kennedy
Américas Occidental, Castilla, Castilla (al sur de la Avenida Calle 8), Catania, Ciudad Techo, Condado de Castilla, Cooperativa de Suboficiales, Jardines de Castilla, Lagos de Castilla, Las Dos Avenidas, Pío XI, Pío XII, Portal de Castilla, Portal de las Américas, Prados de Castilla, Rincón de Castilla, Rincón de los Ángeles, Santa María de los Ángeles, Villa Castilla, Villas de Castilla
De la Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 8, entre la Avenida Carrera 72 a la Avenida Carrera 86
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
San Cristóbal
Vitelma
De la Diagonal 2A Sur a la Avenida Calle 11 Sur, entre la Carrera 11 Este a la Carrera 5 Este
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento correctivo
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Jueves 19 de marzo de 2026
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Suba
San Carlos Suba, Bilbao, Tibabuyes Occidental
De la Carrera 136A a la Carrera 153A, entre la Calle 142 a la Calle 144
8:00 a.m.
24 horas
Instalación macromedidor
Teusaquillo y Barrios Unidos
Galerías, Campín
De la Calle 53B a la Calle 68, entre la Carrera 24 a la Carrera 30
9:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Kennedy
Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Provivienda Oriental, Carvajal
De la Avenida Calle 6 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
7:00 a.m.
27 horas
Cierre a terceros
Ciudad Bolívar
Quiba, Estrella del Sur, Quintas del Sur, Lucero del Sur
De la Calle 69B Sur a la Calle 76 Sur, entre la Carrera 18G a la Carrera 17M
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Bosa
Antonia Santos, El Retazo, Gran Colombiano, Gran Colombiano I, Humberto Valencia, Islandia, Laureles, Palestina, Paso Ancho, San Pablo Bosa
De la Calle 63 Sur a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 81 a la Carrera 82
De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Bis Sur, entre la Carrera 80N a la Carrera 82ª
De la Carrera 82A a la Carrera 86, entre la Calle 67B Sur a la Calle 71A Sur
De la Carrera 79 a la Carrera 86, entre la Calle 70 Bis Sur a la Calle 71F Sur
De la Transversal 79D a la Carrera 87, entre la Calle 71F Sur a la Avenida Calle 75 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preve
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.