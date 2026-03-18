Cayó «Lobo menor» sindicado de asesinar al candidato Fernando Villavicencio en Ecuador: Presidente Petro

–Con ayuda de la policía de Colombia, después de seguimientos en Medellín e Itaguí, y su desplazamiento a México, la policía mexicana ha capturado a uno de los asesinos más grandes del mundo, sindicado de asesinar al candidato Villavicencio en Ecuador, informa este miércoles en su cuenta en X el presidente Gustavo Petro.

Se trata de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias «Lobo menor», quien cayó en poder de las autoridades en el sector de Polanco en la Ciudad de México, en desarrollo de la operación “Jericó” realizada en las últimas horas.

El mandatario colombiano asegura que la detención con fines de extradición del máximo cabecilla del GAO los Lobos, uno de los criminales más buscados en Ecuador con vínculos con alias Iván Mordisco y los carteles mexicanos, Lobo Menor es el autor intelectual del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

El presidente Petro enfatiza que está operación se realizó con el apoyo de las autoridades de México en articulación con inteligencia de nuestra Policía Nacional. «Alias Lobo Menor luego de la operación que dio su retención en el sector de Polanco en Ciudad de México, con la rápida acción y en cuestión de horas ya está en Colombia donde se dio la captura».

El jefe del Estado subraya que «este resultado constituye un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional y ratifica la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México en la lucha frontal contra las redes multicrimen».