Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este jueves 19 de marzo de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). Este jueves 19 de marzo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

—-

Jueves 19 de marzo de 2026

—

Suba

San Carlos Suba, Bilbao, Tibabuyes Occidental

De la Carrera 136A a la Carrera 153A, entre la Calle 142 a la Calle 144

8:00 a.m.

24 horas

Instalación macromedidor

Teusaquillo y Barrios Unidos

Galerías, Campín

De la Calle 53B a la Calle 68, entre la Carrera 24 a la Carrera 30

9:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Provivienda Oriental, Carvajal

De la Avenida Calle 6 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72

7:00 a.m.

27 horas

Cierre a terceros

Ciudad Bolívar

Quiba, Estrella del Sur, Quintas del Sur, Lucero del Sur

De la Calle 69B Sur a la Calle 76 Sur, entre la Carrera 18G a la Carrera 17M

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Bosa

Antonia Santos, El Retazo, Gran Colombiano, Gran Colombiano I, Humberto Valencia, Islandia, Laureles, Palestina, Paso Ancho, San Pablo Bosa

De la Calle 63 Sur a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 81 a la Carrera 82

De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Bis Sur, entre la Carrera 80N a la Carrera 82ª

De la Carrera 82A a la Carrera 86, entre la Calle 67B Sur a la Calle 71A Sur

De la Carrera 79 a la Carrera 86, entre la Calle 70 Bis Sur a la Calle 71F Sur

De la Transversal 79D a la Carrera 87, entre la Calle 71F Sur a la Avenida Calle 75 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preve

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.