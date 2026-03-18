Petro: Se ha comprobado que la bomba aparecida en territorio colombiano es del Ejército ecuatoriano

–(Imagen RTVC). El presidente Gustavo Petro afirmó en su cuenta en X que se ha comprobado que la bomba que apareció en territorio colombiano en la frontera común «es del ejército ecuatoriano» y advirtió que «la investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática».

Previamente, el jefe del Estado, en el acto en el cual firmó el Decreto mediante el cual se adopta la Política Exterior Feminista y su Plan de Acción, se refirió a la tensa situación que se vive en la frontera con Ecuador tras la loalizacion en el lado colombiano de la bomba.

“Hay una bomba tirada en la frontera entre Colombia y Ecuador. ¿Quién la puso? A 100 metros de una familia campesina, niñas, la esposa, la mujer campesina allí, el hombre, ¿quién la puso? Una bomba que solo se puede, no digo disparar, quizás la arrojaron sin querer dispararla desde un avión por el peso», expresó el mandatario.

Advirtió que por el tamaño de la bomba se requiere de un avión de gran capacidad para transportar un artefacto con ese peso. De hecho, el presidente descartó que se utilizara una avioneta o un dron.

“¿Cómo llegó hasta allí y por qué? Independientemente de la investigación que habrá que hacerse a profundidad, llega allí por un entorno, por un discurso mundial, por un relato que se ha impuesto. Y no es el de Colombia, el de Colombia fue votado por la mayoría de la población en 2022, vigente en este momento, no habla de guerra, habla de paz», subrayó.

Igualmente recalcó que “la Constitución del 91 no habla de guerra, habla de paz en las relaciones internacionales de Colombia como una orden. Nuestra guerra ha sido interna, nunca externa».

Agregó que en estos tiempos, en los que “estamos viviendo bajo misiles» y hay “guerra entre naciones», Colombia le “apuesta a un diálogo entre civilizaciones».

Investigar a profundidad está bomba caída en la frontera colombiana con Ecuador desde avión. Cayó a cien metros de la vivienda de una familia campesina empobrecida pic.twitter.com/QCjb20lvxY — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2026

Antes de esta intervención, el presidente Gustavo Petro dialogó telefónicamente con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, sobre propuestas para promover un alto al fuego en el conflicto en el Medio Oriente.

En la conversación, el mandatario colombiano le propuso a Macron unir esfuerzos para abrir caminos de diálogo que permitan avanzar hacia la paz en Oriente Medio, entre otros temas de interés bilateral.

Acabo de hablar con el presidente Macron sobre el conflicto del medio oriente y las percepciones sobre la situación generada en Venezuela. Macron nos ayudará en desatar el número de países que buscarán un cese inmediato en el medio oriente. pic.twitter.com/3wt5qXicxl — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2026

Respecto a la tensión con Ecuador en la frontera, es la segunda vez que el presidente Petro se refiere al tema. El lunes, al intervenir en la sesión del Consejo de Ministros, el mandatario reveló que en su reciente conversación con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, lo puso al tanto sobre la ocurrencia de estallidos y la aparición de una bomba en la frontera con Ecuador, que, aseguró, «no proviene de grupos armados ilegales».

“Han aparecido bombas, una bomba, tirada desde avión, se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigarla bien, de que están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados», expresó el jefe de Estado.

El mandatario anunció que, tras la investigación de este hecho, se tomarán las acciones del caso, pues, subrayó, “la soberanía nacional se respeta».

Posteriormente, en tácita respuesta a Daniel Noboa, quien lo desmintió, el presidente Gustavo Petro, reafirmó sus denuncias sobre los supuestos bombardeos en la frontera colombo-ecuatoriana y agregó hechos desconocidos.

«Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales», precisó el jefe del Estado en su cuenta en X.

El mandatario aseguró que «los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados, no tiene aviones, ni del la fuerza pública de Colombia».

Y puntualizó: «yo no he dado esa orden».

LA BOMBA FUE DETONADA

Este martes, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sanchez, se pronunció en su cuenta en X nuevamente sobre la bomba aparecida en la frontera y anotó que «la amenaza fue neutralizada y el riesgo para la comunidad ya fue eliminado».

Añadió que expertos en explosivos de la Fuerza Aerea, con seguridad del Ejército y apoyo judicial de la Policia, realizaron la detonación controlada de la bomba encontrada, aplicando todos los protocolos técnicos para proteger la vida de los ciudadanos y evitar cualquier afectación.

«La investigación continúa para establecer cómo y porqué llegó ese artefacto explosivo a territorio colombiano. Esto se sabrá muy pronto con apoyo de las autoridades ecuatorianas», subrayó.

«Mi reconocimiento a nuestros militares y policías por su valentía, disciplina y compromiso con la seguridad de Colombia», concluyó.