Destitución e inhabilidad de diez años a agente de la Policía por exceso en el uso de la fuerza durante un operativo

–(Imagen ilustrativa).La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de diez años al agente de la Policía Cristian Andrés Chica Gómez, por exceder el uso de la fuerza con su arma de dotación durante un procedimiento policial.

En fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Neiva estableció que, durante la diligencia, Chica Gómez arremetió verbal y físicamente contra una de las personas que se encontraba en el lugar, y le causó una lesión en la cara con un objeto contundente (la tonfa o bastón policial) y accionó su arma de dotación.

Para el órgano de control, pese a que durante la diligencia el agente fue herido con un arma cortopunzante, este debió mantener el autocontrol y la neutralidad, pues al momento de ocurrir el forcejeo y de dispararle a la víctima, esta se encontraba desarmada.

“La fuerza que utilizó al lesionar a la víctima con su tonfa y luego en el forcejeo accionando su arma de fuego no fue proporcional ni racional sino simplemente impulsiva, lo cual no se espera de un miembro del cuerpo de policía”, sostuvo el Ministerio Público en el fallo.

Por esos hechos, ocurridos el 16 de mayo de 2021 en el municipio de La Plata, Huila, el órgano de control calificó la conducta cometida por Chica Gómez como una falta gravísima cometida a título de dolo.

El fallo de primera instancia puede ser apelado por el sancionado.