-Dólar TRM: $3,692.48 (vigente 20 de marzo)

-Euro $ 4,240.80

-Bitcoin US$ 70.528,20

Tasa de Interés

-DTF: 9,82%

-UVR: $ 403,59

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,38

-Petróleo Brent US$ 94,85

-Oro-Compra Banco de la República $ 550.972,59