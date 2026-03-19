Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el jueves marzo 19, 2026 -Dólar TRM: $3,692.48 (vigente 20 de marzo) -Euro $ 4,240.80 -Bitcoin US$ 70.528,20 Tasa de Interés -DTF: 9,82% -UVR: $ 403,59 -Tasa de Usura 25,52% -Café US$ 3,38 -Petróleo Brent US$ 94,85 -Oro-Compra Banco de la República $ 550.972,59 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorOperativo en Chapinero recupera 1.500 m² de espacio público en Las Delicias Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este viernes 20 de marzo de 2026 No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 1 y 2 También podría gustarte Nacional Ejército denuncia que las Farc están extorsionando profesores en Caquetá Andres Felipe Gama jueves marzo 10, 2016 Nacional Procuraduría impulsará medidas para incorporar la perspectiva de género Iván Briceño domingo mayo 5, 2019 Nacional Autoridades encuentran a niña que desapareció en el Parque Tayrona Andres Felipe Gama lunes julio 13, 2015 Nacional Por pedir $50 mil a vendedores ambulantes capturados funcionarios de la alcaldía de Manizales Camilo Gonzalez viernes enero 11, 2013