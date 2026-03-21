Trump amenaza con desplegar la «migra» en los aeropuertos de EE.UU

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado con encargar los controles de seguridad de los aeropuertos a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) si los demócratas no aprueban la glosa presupuestaria de la Autoridad de Seguridad en el Transporte (TSA), cuyos funcionarios llevan sin cobrar desde febrero precisamente por un boicot demócrata contra la agresiva política migratoria del mandatario.

«Si los demócratas de la izquierda radical no firman de inmediato un acuerdo para que nuestro país, en particular nuestros aeropuertos, vuelvan a ser libres y seguros, trasladaré a nuestros brillantes y patriotas agentes de ICE a los aeropuertos, donde se encargarán de la seguridad como nadie ha visto nunca», escribió Trump en su red Truth Social. Un día antes, el Senado había rechazado, por quinta vez, el financiamiento del que dependen la TSA y las agencias migratorias.

La suspensión del pago de los salarios de los trabajadores de TSA ha llevado a que muchos pidan permisos para ausentarse del trabajo o hayan renunciado, lo que ha generado larguísimas colas en importantes aeropuertos estadounidenses como Atlanta, el JFK de Nueva York o el de Nueva Orleans. Los que siguen trabajando, cuyas funciones se consideran esenciales, no reciben salario por sus labores.

La negativa de los demócratas a financiar el Departamento de Seguridad Nacional del que depende la TSA se originó después de que en enero dos ciudadanos de Mineápolis murieran por disparos de agentes federales en el marco de las redadas migratorias masivas activadas por el Gobierno de Trump, con el foco especialmente situado sobre la comunidad somalí, a la que Trump acusa de estar detrás de un fraude masivo de fondos públicos.

El presidente aseguró en su mensaje de este sábado que ICE implementará «medidas de seguridad sin precedentes» en los aeropuertos, «incluyendo el arresto inmediato de todos los inmigrantes ilegales que hayan ingresado a nuestro país, con especial énfasis en los provenientes de Somalia, quienes, con la aprobación de una gobernadora, fiscal general y congresista corruptas, como Ilhan Omar, han destruido por completo el otrora gran estado de Minnesota».

«Espero con ansias ver a ICE en acción en nuestros aeropuertos», concluye el texto de Trump. (Información DW).