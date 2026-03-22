Resultados de las loterías y chances de este domingo 22 de marzo de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 22 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:

Culona

Día 7042 – Noche

Paisita

Día 2097 – La 5ta 0 – Noche 2442

Chontico

Día 5323 – La 5ta 6 – Noche

Sinuano

Día 9012 – La 5ta 5 – Noche

Cash Three

Día 985 – Noche

Play Four

Día 5693 – Noche

Caribeña

Día 5740 – La 5ta 8 – Noche

Motilón

Tarde 9016 – La 5ta 2 – Noche

Antioqueñita

Día 2744 – La 5ta 0 – Tarde 9437 – La 5ta 1