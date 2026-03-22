Resultados de las loterías y chances de este domingo 22 de marzo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 22 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:
Culona
Día 7042 – Noche
Paisita
Día 2097 – La 5ta 0 – Noche 2442
Chontico
Día 5323 – La 5ta 6 – Noche
Sinuano
Día 9012 – La 5ta 5 – Noche
Cash Three
Día 985 – Noche
Play Four
Día 5693 – Noche
Caribeña
Día 5740 – La 5ta 8 – Noche
Motilón
Tarde 9016 – La 5ta 2 – Noche
Antioqueñita
Día 2744 – La 5ta 0 – Tarde 9437 – La 5ta 1