Esta es la programación de cortes de agua en barrios de Bogotá, Soacha, Chía y Mosquera: semana 24 al 26 de marzo de 2026

Foto Alcaldía Mayor de Bogotá

Conoce los cortes de agua en barrios de Bogotá y en los municipio de Soacha, Chía y Mosquera en Cundinamarca, programados durante la semana del 24 al 26 de marzo de 2026, por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños. ¡Prográmate!

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Barrios de Bogotá y en los municipio de Soacha, Chía y Mosquera con cortes de agua del 24 al 26 de marzo de 2026

Martes 24 de marzo de 2026

Localidad de Soacha

Terreros, Bosques de Tibanica, El Oasis, El Bosque, Vipal, Malabar, San Mateo, Casa Linda, San Lucas, El Pinar, Los Nogales, La Alameda, Altos de San Mateo, San Ignacio, Mirador de San Ignacio, Las Vegas, Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca y C.C. Unisur. De la carrera 4 a la carrera 22 este, entre la calle 25 a la calle 38. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento de estaciones reductoras de presión.

Localidad de Usme

Alfonso López, Puerta del Llano y Vista Hermosa. De la calle 97D sur a la calle 110 sur, entre Quebrada Los Laches a la carrera 6 este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 8 horas. Debido a renovación.

Municipio de Chía

Desde las 10:00 a. m. hasta por 7 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Miércoles 25 de marzo de 2026

Localidad de Kennedy

Chucua de La Vaca, El Amparo y Villa Nelly. De la calle 40B sur a la avenida Calle 43 sur, entre avenida Carrera 80 a la avenida Carrera 86. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento de estaciones reductoras de presión.

Localidad de Bosa

Acuarela, Andalucía Bosa, Bosa La Estación (parcial), cementerio Jardines del Apogeo, El Motorista, Gualoche y La Estación. De la calle 54 sur a la calle 65 sur, entre carrera 77Y a la carrera 80. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Tunjuelito

Casalinda, Tunal, Los Laureles II, El Chircal Sur, El Satélite, Las Acacias, San Francisco, Candelaria La Nueva, Los Laureles y Arborizadora Alta. De la calle 55 sur a la calle 68 sur, entre carrera 19D a la carrera 45A. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Municipio de Mosquera

Mosquera y Planadas. Desde las 8:00 a. m. hasta por 21 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Suba

Almirante Colón, Altos de Chozica, Altos de Suba, Atenas, Barajas Norte, Casa Blanca, Suba I, Casablanca, Ciudad Hunza, Ciudad Jardín Norte, Delmonte, El Plan, Escuela de Carabineros, Gilmar, Iberia, Las Villas, Los Naranjos, Niza Norte, Suba San José de Bavaria, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta, Vereda Suba, Cerros II, Naranjos, Villa Alcázar y Villa Elisa. De la diagonal 157 a la calle 127C, entre carrera 72 a la carrera 79C. Desde las 5:00 p. m. hasta por 12 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Fontibón

El Guadual, La Laguna, El Carmen, Sabana Grande, San Pedro de los Robles, Puente Grande y Brisas. De la calle 17 a la calle 22, entre carrera 128 a la carrera 138A. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, La Hortúa, Ciudad Berna y Caracas. De la calle 1 a la calle 12A sur, entre carrera 10 a la carrera 14. Desde las 6:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Tunjuelito

Samoré II. De la carrera 33 a la carrera 22, entre calle 56A sur a la calle 44. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usme

Antonio José de Sucre, Villa Israel, Usminia, La Esperanza de Usme y Serranías I. De la carrera 7 a la carrera 1D, entre calle 99 sur a la calle 116A sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Kennedy

Alcalá, Ospina Pérez, Muzú, La Alquería, Tejar y Villa Sonia. De la avenida 1 de Mayo a la Autopista Sur, entre avenida Carrera 50 a la avenida Carrera 68. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Jueves 26 de marzo de 2026

Localidad de Bosa

Villa del Río y Guadalupe. De la calle 52 sur a la diagonal 57C sur, entre carrera 60 a la avenida carrera 71B. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de San Cristóbal

(Gran cantidad de barrios, incluido Vitelma y sectores aledaños).

Área 1: De la calle 33B a la calle 3 Bis sur, entre carrera 2 este a carrera 4 Bis A y carrera 1 este.

Área 2: De la carrera 3 Bis y calle 3 Bis este a la calle 34A sur, entre carrera 18 este a la carrera 1 Bis.

Área 3: De la calle 24 Bis sur a la calle 67A sur, entre carrera 2M Bis a la carrera 14.

Desde las 7:00 p. m. hasta por 6 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Provivienda Oriental y Carvajal. De la avenida Calle 6 a la calle 26 sur, entre carrera 68 a la carrera 72. Desde las 8:00 a. m. hasta por 30 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usme / San Cristóbal

Los Libertadores. De la carrera 15 este a la carrera 4 este, entre calle 48 sur a la calle 71B sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.