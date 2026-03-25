NYT rebate a EE.UU y Ecuador por ataque conjunto antidrogas en frontera con Colombia: No era un ‘narcocampamento’, era una granja lechera

–El pasado 6 de marzo, Ecuador y Estados Unidos anunciaron que habían llevado a cabo una operación conjunta para bombardear un campamento del narcotráfico en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, fronteriza con Colombia. Sin embargo, una investigación realizada por The New York Times pudo determinar que el lugar destruido era, en verdad, una finca ganadera y lechera.

En ese momento, el Ministerio de Defensa del país suramericano comunicó que el campamento pertenecía a los Comandos de la Frontera (CDF), un grupo criminal colombiano integrado por disidentes de las extintas Farc, y que funcionaba como «zona de descanso de alias ‘Mono Tole’, cabecilla de esta organización y, además, como área de entrenamiento con capacidad para aproximadamente 50 narcotraficantes».

Under the leadership of President Trump and Secretary Hegseth, the Department is uniting partners across the Western Hemisphere to detect, disrupt, and destroy designated terrorist organizations that fuel violence and corruption. We commend President Noboa, the Government of… pic.twitter.com/vlhSB4BGKO — Sean Parnell (@SeanParnellASW) March 6, 2026

Asimismo, agregó que se incautaron «armamento y otros indicios vinculados a las actividades ilícitas» de los CDF, sin que ofrecieran pruebas de ello, «a pesar de que suelen hacer públicas fotos de drogas, armas y contrabando que incautan durante las operaciones», destacó NYT.

Por su parte, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, calificó de «exitosa» la operación efectuada contra «un complejo de suministro narcoterrorista», a la que también se refirió el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien escribió en su cuenta de X: «?omo dijo el presidente Donald Trump, ahora bombardeamos a narcoterroristas en tierra también. Gracias a nuestros socios en Ecuador».

NYT entrevistó al propietario de la finca, a cuatro de sus trabajadores y a residentes de la localidad de San Martín, quienes negaron tener cualquier vínculo con los CDF.

Según sus testimonios, soldados ecuatorianos llegaron en helicóptero el 3 de marzo, rociaron varias viviendas y cobertizos con gasolina y los incendiaron después de interrogar y golpear a los trabajadores, a los que habrían llevado después en helicóptero a un lugar donde los asfixiaron y les aplicaron descargas eléctricas antes de dejarlos ir.

Los militares volvieron tres días después y lanzaron explosivos sobre los restos de la finca, según se aprecia en imágenes divulgadas por las autoridades de Ecuador y EE.UU. (Información RT).