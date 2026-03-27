Policía Nacional activó plan ‘Semana Santa Segura’; 34.720 uniformados garantizarán vida e integridad de los colombianos

–Con el propósito de garantizar la seguridad y la convivencia, la Policía Nacional puso en marcha este viernes la estrategia integral ‘Semana Santa Segura’, un plan que articula acciones preventivas, operativas y de control en todo el territorio nacional.

La institución desplegará su capacidad humana, logística y tecnológica en destinos turísticos, ejes viales, terminales de transporte, escenarios religiosos, priorizando la protección de la vida, la integridad y los bienes de todos los ciudadanos en el territorio nacional.

Para ello se han dispuesto cuatro campañas de despliegue en los cuales se priorizará el servicio de policía:

1. Prevención accidentalidad vial: “No más excusas en la vía»

Con el fin de proteger la vida en la vía, la Dirección de Tránsito y Transporte desplegó un componente de más de 4.200 uniformados y 140 puestos de control y prevención vial a nivel nacional. Asimismo, se han priorizado 20 tramos viales identificados por registrar los mayores índices de siniestralidad y el mayor número de víctimas, de acuerdo con el análisis histórico de los últimos años.

En esta Semana Santa, se proyecta la movilización de 10,8 millones de vehículos a nivel nacional y cerca de 1,6 millones saliendo de Bogotá.

2. Acompañamiento a prestadores de servicios turísticos: “Turismo responsable y Seguro”

Se ha dispuesto de una capacidad de 1.712 uniformados de la policía de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, quienes acompañarán a los visitantes nacionales y extranjeros, haciendo presencia en sitios turísticos emergentes, playas, balnearios y ríos. También, se instalarán puntos seguros, controles a operadores informales y verificación del cumplimiento normativo en el sector hotelero.

Así mismo, se articularán dispositivos policiales en eventos religiosos y acompañamiento permanente a la comunidad.

3. Sensibilización, conservación, medio ambiente y recursos naturales: “Colombia sin jaulas”

La Policía Nacional a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, adelanta controles para el cuidado y protección de nuestra fauna y flora en todo el territorio colombiano. Se enfocarán los esfuerzos en controles de ejes viales, plazas de mercado y comercio en general, con el fin de prevenir la comercialización de aves, tortugas, iguanas y sus huevos, debido al alto consumo de su carne en algunas regiones del país.

Así mismo, se realizarán controles con el fin de evitar la tala y la comercialización de la palma de cera, ya que se encuentra en peligro de extinción.

4. Prevención en explotación comercial de niños, niñas y adolescentes: “Entornos seguros para la niñez”

La Dirección de Protección y Servicios Especiales liderará planes de control en zonas comerciales y áreas de alta concurrencia, con el fin de identificar, verificar y activar rutas de atención para la protección y defensa de la niñez. Se articulará con la Fiscalía General de la Nación, alcaldías municipales y demás autoridades como el Bienestar Familiar y comisarías de familia.

Por otra parte, se realizarán campañas de sensibilización en zonas turísticas y recomendaciones a los padres de familia para la prevención en lugares de alta movilidad para garantizar viajes seguros con menores de edad.

El director de la Policía Nacional reiteró su compromiso de trabajar de manera articulada con autoridades locales, entidades del Estado y la comunidad, para garantizar una ‘Semana Santa Segura’, protegiendo la vida como valor supremo.