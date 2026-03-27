Trump romperá una tradición de 165 años en los billetes de dólar

–Los billetes de dólar llevarán la firma de Donald Trump a partir de este verano, la primera vez que un presidente en ejercicio firma papel moneda de Estados Unidos, recoge Reuters.

Los nuevos diseños, previstos con motivo del 250.° aniversario de la independencia de EE.UU., también eliminarán por primera vez en 165 años la firma del tesorero, alto cargo que depende del secretario del Tesoro y supervisa la Oficina de Grabado e Impresión, la Casa de la Moneda y otras funciones del departamento.

Los primeros billetes de 100 dólares con la firma de Trump y del secretario del Tesoro, Scott Bessent, se imprimirán en junio, seguidos de otras denominaciones en los meses posteriores. Los nuevos billetes podrían tardar varias semanas en llegar al público a través del sistema bancario.

Mientras tanto, el Tesoro sigue produciendo billetes con las firmas de la exsecretaria del Tesoro del expresidente Joe Biden, Janet Yellen, y de la extesorera Lynn Malerba. De este modo, Malerba será la última de una línea ininterrumpida de tesoreros cuyos nombres han aparecido en la moneda federal desde 1861, cuando el Gobierno estadounidense empezó a emitir papel moneda.

Reuters resalta que el cambio de firma es uno de los esfuerzos de la Administración Trump por colocar el nombre del mandatario en edificios, instituciones, programas públicos, buques de guerra y monedas. Así, la semana pasada, un panel federal de artes, cuyos miembros fueron designados por Trump, aprobó el diseño de una moneda conmemorativa de oro con su imagen.

«No hay mejor manera de reconocer los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Donald J. Trump que con billetes de dólar estadounidense que lleven su nombre», declaró Bessent, agregando que la medida es apropiada para el 250.º aniversario, dado el «fuerte crecimiento económico y la estabilidad financiera» durante el segundo mandato de Trump.

Un intento de emitir una moneda de un dólar con la imagen de Trump para circulación general chocó con las leyes que prohíben representar a personas vivas en las monedas de EE.UU. Una norma que regula la impresión de billetes de la Reserva Federal otorga al Tesoro amplia discrecionalidad para cambiar diseños con el fin de combatir la falsificación, siempre que se mantengan ciertos elementos —como la leyenda ‘In God We Trust’— y que los retratos sean de personas fallecidas, detalla Reuters.

Según funcionarios del Tesoro, el diseño general de los billetes no cambiará, salvo por la sustitución de la firma del tesorero por la de Trump. Por el momento, no se difundió un modelo del billete de 100 dólares con la nueva firma. (Información RT).