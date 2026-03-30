Avianca anuncia acciones legales contra influencer Yeferson Cossio y pide al gobierno endurecer sanciones a pasajeros alborotadores o problemáticos

–(Imagen @YefersonCossio). Por haber puesto en riesgo la operación aérea y afectar a los usuarios y al personal a bordo, la Aerolínea Avianca sancionó al influencer Yeferson Cossio quien a bordo del vuelo AV46 en la ruta Bogotá – Madrid el pasado 11 de marzo, activó un «artefacto generador de olor químico al interior de la cabina», lo que comunmente se conoce como «bomba de olores» que, al romperse, liberan químicos con aromas extremadamente desagradables y fuertes.

En un comunicado, Avianca informó que como consecuencia del comportamiento disruptivo por parte de este influencer decidió terminar su contrato de transporte, y por consiguiente cancelar el trayecto de regreso. Así mismo, anunció que interpondrá las acciones legales correspondientes.

La aerolínea notifico que las decisión fue adoptada con fundamento en lo previsto en las letras a), d) y h) del numeral 8.6 del Contrato, al haberse desplegado una conducta que afectó la seguridad, comodidad, el orden y la disciplina a bordo, así como la sanidad del vuelo, luego del uso de un artefacto generador de Olor químico al interior de la cabina, pese a que 1) la aeronave corresponde a un espacio cerrado y con sistema de presurización que recircula el aire de toda la cabina y 2) la aeronave se encontraba sobrevolando el Océano Atlántico, aún distante del aeropuerto más cercano en caso de presentarse una emergencia.

«Avianca rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de su operación y que comprometa la experiencia a bordo de los clientes y personal de servicio», precisa el comunicado.

Igualmente, la aerolínea reiteró su llamado a las autoridades y al Congreso de la República para dar continuidad al trámite del Proyecto de Ley 153 de 2025, una iniciativa clave para endurecer las sanciones contra pasajeros disruptivos y fortalecer la protección del personal aeronáutico, incluyendo conductas que pongan en riesgo la seguridad de un vuelo o de los pasajeros y empleados de Avianca.