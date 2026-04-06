Irán ha hecho «una propuesta importante», afirma Trump, pero reitera su amenaza si no reabre el estrecho de Ormuz este martes: «Todo el país podría quedar destruido en una sola noche»

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que Irán ha hecho «una propuesta importante» para poner fin a la guerra, aunque señaló que no es «suficientemente buena».

«Han hecho una propuesta. Es una propuesta importante […] no es suficientemente buena, pero es un paso importante», apuntó el mandatario en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca.

En paralelo, señaló que el país persa «no quiere rendirse», si bien afirmó que «lo harán», pues, de lo contrario, «no tendrán puentes, no tendrán centrales eléctricas, no tendrán nada». Al mismo tiempo, reiteró que su guerra contra Irán se trata de «una sola cosa»: impedir que obtenga un arma nuclear.

Trump recordó a la nación persa que el plazo para que reabra el estrecho de Ormuz expirará este martes por la noche.

«Todo el país podría quedar destruido en una sola noche. Y esa noche podría ser mañana por la noche», aseveró durante una rueda de prensa este lunes.

La agencia estatal IRNA informó esta jornada que Teherán ha transmitido a Washington una propuesta que rechaza un cese al fuego y busca un fin definitivo de la guerra desatada por EE.UU. e Israel.

La propuesta fue hecha a través de Pakistán y consta de diez puntos, entre ellos, el fin de los conflictos en la región, un protocolo para el paso seguro por el estrecho de Ormuz, reconstrucción y levantamiento de las sanciones. (Información RT).