Caos en pasaportes y otros trámites fue causado por ataque cibernético

–La suspensión de expedición de pasaportes se debió a amenaza cibernética, no a problemas de producción, reportó la Imprenta Nacional en un comunicado, aclarando los términos de un pronunciamiento previo de la Cancillería. «La Imprenta Nacional de Colombia (INC) informa que la suspensión temporal en la atención para la expedición de pasaportes, comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, no guarda relación alguna con los procesos de producción a

cargo de la Entidad», precisó.

Añadió que «de acuerdo con la información oficial suministrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la medida obedeció a una situación asociada a la infraestructura tecnológica que soporta el servicio, presuntamente a un ataque cibernético. En consecuencia, se trata de un evento ajeno a la capacidad operativa y productiva de la Imprenta Nacional de Colombia».

La Imprenta subrayó que la fase inicial del proceso de transición hacia el nuevo modelo de pasaporte se desarrolla conforme a la planeación prevista. «Mientras se agota el inventario existente, el esquema actual continúa operando bajo

responsabilidad del operador de la U T, simultáneamente con la INC, sin que se presenten afectaciones atribuibles al nuevo modelo o a la producción adelantada por la INC», puntualizó.

La Imprenta «reitera su compromiso institucional con la seguridad documental, la soberanía y la identificación de los colombianos, y garantiza que la producción de los nuevos pasaportes se ejecuta bajo estándares técnicos, de calidad y seguridad acordes con las exigencias nacionales e internacionales».

Este es el comunicado que previamente publicó la Cancillería:

«El Ministerio de Relaciones Exteriores, con el apoyo y coordinación del Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia – ColCERT, informa a la ciudadanía que, una vez realizado el análisis preliminar por las recientes intermitencias en los servicios de información, se identificó un actor de amenaza cibernética sobre una parte de la infraestructura tecnológica.

Ante esta situación, se activaron los protocolos de seguridad digital correspondientes para continuar garantizando la protección y salvaguardar la información de los ciudadanos, la cual no se ha visto comprometida.

Desde el inicio de la gestión del incidente, se fortalecieron las medidas de protección de la infraestructura tecnológica en coordinación con las autoridades competentes, conformándose una mesa de trabajo conjunta con ColCERT, destinada a gestionar de manera efectiva las intermitencias y coordinar acciones para garantizar la continuidad de los servicios.

Agradecemos la comprensión de la ciudadanía y reafirmamos nuestro compromiso con la prestación del servicio de manera oportuna».