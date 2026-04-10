Caen alias «William», cabecilla de redes terroristas de «Iván Mordisco» y alias «Fabián» del Eln

–En una operación de la Policía Nacional fue capturado en la ciudad de Pasto, Nariño, alias «William» (en la foto), cabecilla clave de las redes terroristas de apoyo al servicio de alias ‘Iván Mordisco’, responsable de múltiples acciones violentas contra la ciudadanía en el sur occidente del país.

Alias ‘William’ es señalado de ser el articulador de acciones terroristas y propaganda intimidatoria. Su accionar delictivo incluía la planeación y ejecución de ataques que afectaban directamente la tranquilidad y seguridad de los habitantes de Nariño.

Desde Pasto, este cabecilla estaría detrás de al menos 7 acciones terroristas, entre ellas ataques con artefactos explosivos contra instalaciones policiales, una sede de RCN y una estación de servicio Terpel. Además, impulsaba campañas de intimidación con pendones y grafitis para generar zozobra en la población.

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De otro lado, la Octava División del Ejército Nacional informó que tropas del Gaula Militar Arauca, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, lograron la captura por orden judicial de Deinner Fabián Alvarado Zalazar, alias «Fabián», terrorista del llamado frente Domingo Laín Sanz del Eln.

La captura se hizo efectiva en el barrio La Unión del municipio de Saravena, Arauca, donde se incautaron siete celulares, dos tabletas, un computador, seis cámaras tipo GoPro, discos duros, un DVR y otros elementos tecnológicos utilizados para estas actividades ilícitas.

#LoÚltimo | Tropas del Gaula Militar #Arauca, de la #Brigada18, en coordinación con el CTI de @FiscaliaCol, lograron la captura por orden judicial de alias Fabián, integrante del Frente Domingo Laín Sanz, comisión Ernesto Che Guevara, del grupo armado organizado ELN. Este sujeto… pic.twitter.com/qJhy8UB3Ck — Octava División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div8) April 10, 2026

La Fiscalía General de la Nación informó que obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de que Deinner Fabián Alvarado Zalazar sería el responsable de vender drones a la comisión Ernesto ‘Che’ Guevara del Eln y capacitar a cabecillas e integrantes de esta estructura armada para que utilizaran los equipos en actos terroristas en Arauca.

Desde marzo de 2022, habría asumido el rol de proveedor, programador e instructor de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) para el grupo armado ilegal, actividad ilícita que presuntamente ocultaba a través de un negocio de comercialización de artículos tecnológicos para riego de agroquímicos, el cual era promovido por redes sociales.

Las actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía evidenciaron el actuar ilegal de Deinner Fabián Alvarado, señalado de proveer y capacitar en el uso de drones a cabecillas e integrantes de la comisión Ernesto ‘Che’ Guevara del ELN, con el fin de emplear estos… pic.twitter.com/1Is9je2JGa — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 10, 2026



Alvarado Salazar es señalado de diseñar un mecanismo de correas para sujetar explosivos a los drones y posteriormente lanzarlos sobre instalaciones militares. De esta manera, el pasado 12 de febrero, fue atacado el Cantón Militar San Jorge de Saravena (Arauca). La acción violenta dejó dos oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) heridos y cuantiosos daños materiales.

Asimismo, se han documentado eventos delictivos en los que los aparatos fueron utilizados para atentar contra instalaciones de la fuerza pública en Puerto Rondón o vigilar los desplazamientos de las tropas del Ejército Nacional en otros municipios de Arauca.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) lo presentó ante un juez penal de control de garantías y le imputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo.

El procesado no aceptó cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Según el reporte militar, este sujeto llevaba más de 5 años vinculado a la estructura y sería el principal dinamizador para la adquisición y adecuación de drones con fines terroristas. Durante el desarrollo del procedimiento militar, se halló un laboratorio con tecnología de última generación, donde realizaba modificaciones para convertir estos dispositivos en armas.

De acuerdo con información de inteligencia militar, alias Fabián coordinaba la compra de drones desde el exterior, los intervenía técnicamente y posteriormente definía objetivos para ejecutar acciones criminales. Asimismo, habría participado en el ataque del pasado 12 de febrero contra el Cantón Militar San Jorge, en Saravena, donde resultaron heridos dos oficiales de la Fuerza Aerea.