Fueron encontrados sanos y salvos los cinco menores de edad y dos adultos extraviados en el cerro de Monserrate

–Cerca de 24 horas después, fueron localizadas sanas y salvas las siete personas, cinco menores y dos adultos, que se habían extraviado en el cerro de Monserrate, reportó el comando del Cuerpo de Bomberos de Bogotá que lideró la búsqueda tras la alerta lanzada en la mañana del domingo, luego de haber pasado posar por el Santuario del Señor Caído.

«Buenas noticias. Las siete personas que se encontraban desaparecidas ya fueron encontradas y están siendo bajadas desde la parte alta del cerro. Al descender, serán llevados al PMU para una evaluación de su estado de salud, para luego ser entregados a sus familiares», informó el mando bomberil a las 8 y 30 a.m. de este lunes.

Los extraviados fueron llevados al PMU para una evaluación de su estado de salud, para luego ser entregados a sus familiares. Por supuesto, pasaron una muy mala noche, con el intenso frío del cerro, con hambre, y el mismo desespero de estar perdidos.

Los extraviados son cinco menores, entre los 10 y 16 años, y dos adultos, quienes resolvieron hacer un recorrido por el cerro después de visitar al Señor de Monserrate y luego no pudieron encontrar el camino de regreso. En ningún momento tuvieron contacto con las familias. Sin embargo, una de ellas sospechó que algo anormal pasaba y fue al CAI al pie del cerro para dar la alarma.

La búsqueda se inició en el momento en que fue reportada la desaparición, por parte de las brigadas de Bomberos, la Defensa Civil, la Policía Metropolitana y otras entidades Distritales de emergencia. Se utilizaron drones con cámaras térmicas, sin resultados positivos.