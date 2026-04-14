Enjuician a alias «caleño», otro supuesto implicado en el crimen de Miguel Uribe Turbay

–La Fiscalía acusó formalmente a otro de los señalados implicados en la planeación del asesinato del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, ejecutado el 7 de junio de 2025 en el parque «El Golfito» del barrio Modelia, al occidente de Bogotá.

Se trata de Jhorman David Mora Silva, alias «caleño», quien, según la Fiscalía, habría contactado telefónicamente y convencido al adolescente que actuó como sicario o ejecutor material del crimen.

La Fiscalía acusó formalmente a Jhorman David Mora Silva, alias Caleño, uno de los señalados implicados en la planeación del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá. Este hombre habría… pic.twitter.com/Zggew46J3f — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 14, 2026

Alias «caleño» deberá responder en juicio oral como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos; y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Según la fiscalía, Mora Silva, desde el lugar en el que permanecía privado de la libertad, habría contactado telefónicamente al adolescente, para convencerlo de realizar el ataque armado y tras aceptar, le indicó cómo debía vestir para pasar desapercibido.

Asimismo, es señalado de realizar una video llamada el día de los hechos con otros implicados, entre ellos, Elder José Arteaga Hernández, alias «chipi», en la que el menor de edad recibió instrucciones sobre el atentado, además de la coordinación del transporte que lo llevaría al parque El Golfito.

La fiscalía indicó que de acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos por el grupo de investigadores de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, Mora Silva haría parte de un grupo delincuencial dedicado a ejecutar homicidios selectivos y otras actividades ilícitas en Bogotá.

Por el magnicidio del precandidato Uribe Turbay han sido capturados al menos nueve personas, cuatro de ellas ya condenadas.

Estas ultimas son:

-El menor de 15 años de edad, autor material que disparó a quemarropa al senador, condenado a 7 años en un centro de atención especializado.

-Simeón Pérez Marroquín, alias «el viejo», condenado a 22 años y 4 meses de prisión por ser pieza clave como intermediario entre autores intelectuales y ejecutores.

-Carlos Eduardo Mora, alias «el veneco» o » «el costeño», Condenado a 21 años de cárcel por planificar el atentado, realizar el reconocimiento del lugar y entregar el arma.

-Katerine Martínez, alias «Gabriela», condenada tras un preacuerdo con la fiscalía por su participación en la logística del crimen.

Alias «El Viejo» confesó que la orden del atentado la dio la autodenominada segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc, hecho por el cual la Fiscalía emitió órdenes de captura recientemente contra los cabecillas de la banda criminal, incluido alias «Iván Márquez».