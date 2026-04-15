Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este jueves 16 de abril de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). Este jueves 16 de abril de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Jueves 16 de abril de 2026

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Barrios Unidos

El Polo Club.

De la calle 80 a la calle 89, entre carrera 24 a la carrera 30.

09:00 a. m.

24 horas

Empates red de acueducto

San Cristóbal

El Pinar.

De la calle 49 Sur a la calle 47C Sur, entre carrera 15 Este a la transversal 13C Este.

10:00 a. m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Suba

Andes Norte, Julio Flórez y Santa Rosa.

De la transversal 55 a la carrera 71, entre calle 93A a la calle 116.

10:00 a. m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad y Nueva Marsella.

De la avenida calle 6 a la calle 8 Sur, entre carrera 68 a la carrera 72.

06:00 p. m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Patio Bonito, Patio Bonito II, Tairona y Campo Hermoso.

De la avenida calle 6 a la calle 38 Sur, entre avenida carrera 86 a la avenida carrera 89.

10:00 a. m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.