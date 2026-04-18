–«Muy doloroso y totalmente inaceptable el asesinato de Fredy Santiago Guzmán, un joven de 19 años que apenas empezaba su vida», señaló el alcalde Carlos Fernando Galán, tras el fallecimiento del estudiante de primer semestre de la Universidad Minuto de Dios después de haber sido apuñalado en la estación de Transmilenio aledaña a ese centro educativo sobre la calle 80, para robarle el celular.

«Pero, lamentablemente, volvemos a lo mismo. Que alguien asesine por robarse un celular muestra que nuestro sistema está fallando: no estamos frenando a tiempo las carreras criminales», subrayó el mandatario Distrital al cuestionar nuevamente a la justicia de la capital.

«Tenemos que seguir dando la discusión e implementar las reformas que permitan que delincuentes como los asesinos de Fredy sean castigados con contundencia y paguen cárcel. En Bogotá estamos en una guerra contra la delincuencia y no vamos a ceder», puntualizó.

Muy doloroso y totalmente inaceptable el asesinato de Fredy Santiago Guzmán, un joven de 19 años que apenas empezaba su vida. Como me comprometí con su mamá, Luz Mery, hemos priorizado este caso y vamos a capturar a los responsables. Pero, lamentablemente, volvemos a lo… pic.twitter.com/owvonGAFVw — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 18, 2026

Ya lo había dicho el alcalde Carlos Fernando Galán cuatro días atrás.

«Así es muy jodido combatir el crimen», afirmó el mandatario Distrital tras advertir que este año la Policía ha capturado este año en Bogotá a 12 personas que intentaron cometer crímenes mientras tenían brazaletes de detención domiciliaria.

Hacemos un llamado al Ministerio de Justicia y al INPEC. ¿Cuál es el control que ejercen sobre las personas que tienen detención domiciliaria? ¿Cuántos con detención domiciliaria han salido nuevamente a seguir cometiendo delitos?, inquirió el alcalde.

El pasado viernes 16, Galán subrayó: «No son casos aislados, el sistema no está funcionando», al advertir que criminales con detención domiciliaria son sorprendidos «cometiendo nuevos delitos en la calle» y «asesinos condenados y con antecedentes: tranquilos en la calle. Fleteros capturados tres veces: tres veces dejados en libertad».

Y subrayó: «Los delincuentes deben estar en la cárcel, no en la calle».

No son casos aislados, el sistema no está funcionando. Criminales con detención domiciliaria: cometiendo nuevos delitos en la calle. Asesinos condenados y con antecedentes: tranquilos en la calle. Fleteros capturados tres veces: tres veces dejados en libertad. Los delincuentes… pic.twitter.com/sOPrqg14Dq — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 16, 2026

Ese mismo día el alcalde trinó: «Efectivamente: estos fleteros quedaron, de nuevo, en libertad», al destacar que hace cerca de 2 meses, la Policía de Bogotá capturó a una banda de fleteros a punto de cometer un delito. «A pesar del porte ilegal de armas, fueron dejados en libertad, pues no tenían antecedentes».

Y puntualizó: «Esta vez sí tienen que quedar tras las rejas. No podemos seguir capturando delincuentes sólo para que los dejen en libertad. Los criminales deben estar en la cárcel».

Hace cerca de 2 meses, la @PoliciaBogota capturó a una banda de fleteros a punto de cometer un delito. A pesar del porte ilegal de armas, fueron dejados en libertad, pues no tenían antecedentes. Hoy miembros de esta misma banda–a la que se le endilgan por lo menos 5 casos de… pic.twitter.com/KNxd6ssXQq — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 15, 2026

Precisamente este día, uniformados de la Policía Nacional también frustraron el robo de un celular de una funcionaria del Ejército Nacional en pleno Centro Administrativo de Bogotá en la calle 26 y capturó a dos delincuentes, uno de los cuales, identificado como Keymet Andrey Piravagüen Murillo, portaba un brazalete electrónico, ya que cumplía una condena de 6 años por hurto.

El mismo viernes, el alcalde Galán intervino en una sesión plenaria del Consejo de Estado.

«Esta fue una conversación constructiva en la que aproveché para reiterar la discusión que hemos venido liderando. Se necesitan reformas al sistema judicial y garantizar la financiación de la rama. Los delincuentes deben ser sancionados y las cárceles no pueden seguir siendo universidades del crimen», indicó el mandatario Distrital.

Y puntualizó: «Seguiremos liderando la conversación y trabajando con los distintos actores involucrados».