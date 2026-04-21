Cortes de luz este miércoles 22 de abril de 2026 en Bogotá, Soacha, Cota, Funza, Cajicá
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este miércoles 22 de abril de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Cota, Funza y Cajicá, Cundinamarca.
Localidad de Ciudad Bolívar
Barrio Rincón de Galicia. De la calle 61 Sur a calle 63 Sur entre carrera 74 a carrera 76 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:00 p. m.
Localidad de Los Mártires
Barrio Santa Isabel Sur. De la calle 0 a calle 2 entre carrera 26 a carrera 28 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.
Localidad de Puente Aranda
Barrio La Trinidad. De la carrera 63 a carrera 65 entre calle 4 a calle 6 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Barrio Murillo Toro. De la carrera 25 a carrera 27 entre calle 31 Sur a calle 33 Sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 12:00 p. m.
Localidad de Suba
Barrio Casa Blanca I. De la carrera 56 a carrera 58 entre calle 199 a calle 201 – Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio Costa Azul. De la calle 136 a calle 138 entre carrera 100 a carrera 102 – Desde las 10:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.
Barrio San Pedro. De la calle 133 a calle 135 entre carrera 146 a carrera 148 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.
Barrio Tibabuyes. De la carrera 113 a carrera 115 entre calle 150 a calle 152 – Desde las 9:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Usaquén
Barrio El Contador. De la calle 135 a calle 140 entre carrera 26 a carrera 29 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio Los Cedros. De la carrera 19 a carrera 21 entre calle 133 a calle 135 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
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Municipios aledaños a Bogotá
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Soacha Rural, Cundinamarca
Veredas: Fusunga, Chacua. Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m.
Cota, Cundinamarca
Sectores: El Abra, Zentime. Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:45 p. m.
Veredas: El Abra, Cetime. Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:45 p. m.
Funza, Cundinamarca
De la calle 14 a calle 16 entre carrera 18 a carrera 20. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Cajicá, Cundinamarca
De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 4 Sur a calle 6 Sur. Desde las 9:45 a. m. hasta las 6:45 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.