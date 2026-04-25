Noche de estrellas en Bogotá:  Asista al Planetario Nocturno este sábado 25 de abril

Foto: Idartes

El Planetario de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), invita a la ciudadanía a disfrutar de la agenda de actividades que se tendrán este sábado 25 de abril de 2026 en una nueva jornada de ‘Planetario Nocturno’. Desde las 4:00 p. m. se tendrá una agenda llena de actividades relacionadas con las ciencias del espacio para toda la familia. ¡Actividades gratuitas y pagas!

Este sábado 25 de abril regresa el tradicional ‘Planetario Nocturno’, una jornada con actividades relacionadas con las ciencias del espacio, pensadas para toda la familia en Bogotá.

Asiste al ‘Planetario Nocturno’ el sábado 25 de abril de 2026

El Planetario de Bogotá tiene abiertas sus puertas de 4:00 p. m. a 9:00 p. m. y disfruta de las siguientes actividades:

Show inmersivo científico “Nuestra Primera Órbita”

Lugar: Domo

Horario: 7:00 p. m.

Entradas

Esta experiencia inmersiva recorre algunos de los hitos más importantes de la exploración espacial, desde el lanzamiento del Sputnik 1 hasta los desafíos actuales de la humanidad por ir más allá de la órbita terrestre.

Bajo la cúpula del domo, las imágenes envolventes y la narración en vivo invitan a comprender el papel de la cosmonáutica en la exploración del cosmos, reviviendo momentos clave como el vuelo de Yuri Gagarin, la llegada a la Luna y los avances hacia la exploración interplanetaria.

Charla fulldome: Constelaciones y dibujos en el cielo – Solsticios y Equinoccios

Lugar: Domo

Horario: 5:00 p. m

Entradas

Bajo las imágenes inmersivas del domo del Planetario de Bogotá, el público es invitado a observar el firmamento en el contexto del equinoccio, un momento de equilibrio astronómico que redefine la manera en que el Sol, las estrellas y las constelaciones se disponen sobre el horizonte. Desde esta perspectiva, la charla propone reconocer cómo los cambios en la posición aparente del cielo influyen en lo que vemos y en cómo interpretamos sus formas.

Durante la experiencia, se trazarán los dibujos que emergen de las estrellas y se relatarán las historias y leyendas que distintas culturas han proyectado sobre las constelaciones, entendidas no solo como configuraciones astronómicas, sino como construcciones simbólicas ligadas al tiempo, la orientación y el calendario. El equinoccio servirá como punto de partida para reflexionar sobre estos relatos y sobre la forma particular en que, desde Bogotá, se contempla un cielo donde las trayectorias solares y estelares adquieren una geometría especial.

Charla Incómoda: La Tierra, ¿un planeta en agonía?

Lugar: Auditorio

Horario: 6:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Desde que existe la vida en la Tierra, las especies se han enfrentado a diversas presiones en el ambiente que han puesto a prueba su capacidad de adaptación, reproducción y sobrevivencia. Sin embargo, en diversas ocasiones las condiciones ambientales y los cambios bruscos han impulsado la desaparición de poblaciones y comunidades enteras de organismos a nivel local e incluso mundial; en el pasado, incluso han propiciado las famosas extinciones masivas. Pero hoy en día algunos expertos proponen que está ocurriendo una gran extinción en la actualidad, denominada la “Sexta Extinción”, y causada por la actividad humana que altera de manera constante el ambiente, afectando negativamente a diferentes especies.

Por esto, el Planetario de Bogotá los invita a participar de la charla ‘La Tierra, ¿un planeta en agonía?’ en el marco de las charlas incomodas. Un espacio donde se dialogará sobre las extinciones más importantes que han ocurrido a lo largo de 4,000 millones de años de historia de la vida, mientras exploramos y contrastamos los acontecimientos causados por la presencia humana en los diferentes ecosistemas.

Charla interactiva: Naveguemos por el cielo

Lugar: Auditorio

Horario: 4:00 y 8:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Una charla interactiva que propone un recorrido inmersivo y participativo por la bóveda celeste, centrado en las constelaciones del zodiaco como herramientas de orientación, observación y relato. A través de una exploración guiada, el público se acercará a las características del cielo nocturno, a los movimientos aparentes del Sol, la Luna y los planetas, y a la forma en que estas trayectorias dan sentido al zodiaco como una franja del cielo cargada de significado astronómico y cultural.

La actividad invita a reconocer cómo distintas culturas han interpretado estas constelaciones, proyectando en ellas historias, símbolos y preguntas sobre el tiempo, la naturaleza y el lugar de la humanidad en el cosmos, combinando astronomía y mitología. En el marco del Planetario Nocturno, esta versión especial permite comprender el zodiaco no como un sistema de predicción, sino como una construcción histórica y observacional que conecta el cielo con la experiencia humana, desde una mirada divulgativa y accesible en el Planetario de Bogotá

Franja Libre – Viaje al centro de la Tierra

Lugar: Sala Múltiple

Horario: 4:30, 6:00 y 7:30 p. m

Entrada libre hasta completar aforo

Taller en el que los participantes construyen un modelo tridimensional del planeta Tierra utilizando plastilina para representar sus diferentes capas internas y externas (núcleo, manto y corteza).

Durante el proceso, se abordan las características principales de cada capa y su relación con fenómenos del planeta. La actividad finaliza con el corte del modelo, permitiendo observar la estructura interna construida y reforzar la comprensión de la organización del planeta.

Taller – Aliwa: selva, cráter y vida

Lugar: Astroteca

Horario: 4:00 p. m. – 5:00 p. m.- 6:00 p. m.- 7:00 p. m. – 8:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Es un taller en el que conoceremos un tesoro natural del territorio nacional: la selva de Aliwa en el departamento del Vichada. Conversaremos sobre los estudios que intentan comprender el terreno en el que se ubica como producto de un impacto de asteriode, pero también sobre su divesidad biológica y su importancia ambiental para las comunidades que habitan su entorno. Vamos a conversar sobre la relación entre los cráteres de impacto y las posibilidades para la existencia y diversidad de la vida.

Mesas de Juegos Tienda del Planetario

Lugar: Hall primer piso

Horario: Franja de 5:00 p. m. a 9:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

En esta mesa de juegos del Planetario, los participantes podrán sumergirse en una experiencia lúdica e interactiva con SuperMundos, SuperConstelaciones y SuperCosmos. A través de estos juegos, explorarán la diversidad del universo mientras desarrollan su curiosidad y comprensión sobre el cosmos.

Con SuperMundos, descubrirán qué hace a la Tierra un planeta único en el Sistema Solar, contrastando sus características con otros mundos. En SuperConstelaciones, tendrán en sus manos fragmentos de la Vía Láctea, explorando nebulosas, cúmulos estelares y galaxias lejanas. Finalmente, SuperCosmos los llevará a conocer los objetos más impresionantes del universo, permitiéndoles jugar con sus tamaños, masas y escalas de tiempo. ¡Una actividad ideal para aprender mientras se divierten.

Observación Nocturna

Lugar: Terraza

Horario: Franjas de observación de 6:00 p. m. a 9:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Con la ayuda de nuestros telescopios y un sistema de simulación astronómica, exploraremos el cielo de la noche, reconociendo estrellas, constelaciones y objetos del cielo profundo.

Importante: La actividad dependerá de las condiciones atmosféricas y climáticas.

Muestra de experiencias

Lugar: Sala multipropósito

Horario: Franja de 4:00 a 9:00 p. m.

Conozca el portafolio de actividades experienciales para niños, niñas y jóvenes de la Línea de Arte, Ciencia y Tecnología

En el marco de Planetario Nocturno, la Línea de Arte, Ciencia y Tecnología de Idartes realizará una socialización de algunos de los prototipos que harán parte de su portafolio de actividades experienciales 2026 para niños, niñas y jóvenes. Este espacio estará dirigido especialmente a madres, padres, cuidadores y adultos interesados en conocer de cerca las propuestas formativas y creativas que integrarán los próximos laboratorios.

A través de esta muestra, los asistentes podrán aproximarse a ejercicios, materiales y metodologías que articulan arte, ciencia y tecnología desde experiencias lúdicas, sensibles y participativas que buscan fortalecer la curiosidad, la experimentación y la creación colectiva en públicos infantiles y juveniles.