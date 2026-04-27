Aún está a tiempo para esterilizar a su animal de compañía en Bogotá: Del 27 al 30 de abril

Foto: IDPYBA.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) invita a las familias interespecie del Distrito a solicitar los últimos 170 cupos disponibles para realizar procedimientos de esterilización de perros y gatos del 27 al 30 de abril de 2026.

Estas jornadas hacen parte de la estrategia distrital ´Corta a tiempo: esteriliza´ que ofertó 4.250 cupos a inicios de mes para fomentar la tenencia responsable y prevenir el abandono. El programa busca beneficiar a animales de compañía de hogares en estratos 1, 2 y 3 de Bogotá, así como aquellos que se encuentren en condición de calle.

Cabe resaltar que este servicio no tiene ningún costo, por lo que se invita a la ciudadanía a solicitar la asignación de turnos a través del sitio web oficial del IDPYBA: www.animalesbog.gov.co

Conoce más detalles de esta campaña en la siguiente publicación del Instituto en la red social Instagram del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA):

Condiciones para la esterilización

El IDPYBA invita a los tenedores para que tengan en cuenta los siguientes requerimientos para su esterilización:

Estar en buen estado de salud

Tener entre cuatro meses y ocho años de edad

Asistir con el ayuno requerido.

El Distrito detalló que en pocas semanas este servicio se complementará con las unidades móviles de esterilización, que se encuentran en proceso de contratación mediante la figura de licitación.

Bogotá avanza en la construcción de una ciudad más consciente, solidaria y responsable con todos los animales.