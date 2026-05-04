Consulte los cortes de agua en Bogotá y Soacha del 4 al 8 de mayo del 2026 

Foto: Acueducto de Bogotá.

Durante la semana del 4 al 8 de mayo del 2026 hay cortes de agua en barrios de Bogota? y del municipio de Soacha en Cundinamarca, por obras y trabamos de mantenimiento de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), que buscan mejorar el suministro del agua en las localidades de la ciudad. Por ello conoce en qué zonas se presentarán estas suspensiones en el servicio. ¡Agéndate!

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el lunes 4 de mayo de 2026

Localidad de Antonio Nariño

Restrepo Occidental. De la calle 11 Sur a la calle 17 Sur, entre la carrera 24G a la carrera 27. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de accesorio totalizadora.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el martes 5 de mayo de 2026

Municipio de Soacha

Unir. De la calle 10 a la calle 12, entre la carrera 4 a la carrera 5. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

El Sol, Andalucía, El Dorado, Juan Pablo II, El Tuso, San Juan, Las Villas, Santa María, El Triunfo, San José, San Antonio, San Alberto, San Humberto, Chicó Sur, Galicia, Urbanización San Carlos, Balcón Real, Cagua, El Cardal, Llano Grande, La Esperanza y Los Cristales.

De la calle 12B a la calle 22, entre la carrera 4 a la carrera 9 Este.

De la carrera 5A Este a la carrera 9 Este, entre la calle 7A a la calle 12B.

De la calle 22 a la calle 22B, entre la carrera 6 Este a la carrera 10 Este.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de San Cristóbal

Santa Inés Sur II, Villa de los Alpes, San Pedro, San Blas II, Las Mercedes y Bello Horizonte. De la carrera 1 Este a la avenida carrera 13 Este, entre la calle 15 Sur a la calle 34 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Tunjuelito

Fátima. Por la calle 51A Sur, entre la carrera 38 a la carrera 37. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Suba

El Plan, Gilmar, Portales Norte y Casa Blanca Suba. De la carrera 72 a la carrera 75, entre la calle 147 a la calle 167. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a desvío de red de acueducto.

Localidad de Ciudad Bolívar

Arborizadora Alta, Caracolí, El Mirador de la Estancia, Espino I, La Pradera, Las Brisas, Las Manas, Los Tres Reyes I, Perdomo Alto, Potosí, San Antonio del Mirador, Santa Viviana, Santo Domingo, Sierra Morena, Sierra Morena II, Mirador, Corinto, Altos del Pino, Banco de Tierras, Bella Vista, Bella Vista Alta, Buenos Aires, Carlos Pizarro, Casaloma, Ciudad Bolívar, El Arroyo, El Barreno, El Mirador de Corinto, El Oasis, El Paraíso de Corinto, El Progreso, Instituto Vendible Yerbabuena, Jaime Garzón, Julio Rincón II, Julio Rincón III, La Capilla, La Esperanza (Com4), La Isla, La Nueva Unión, Laguna Tibanica (Embalse Terreros), Las Margaritas, Lomalinda, Los Pinos Ciudadela Sucre, Los Robles, Luis Carlos Galán I, II y III, Minuto de Dios, Parque, Rincón del Lago, San Rafael Sector 1 y 2, Tanque Cazucá EAAB, Terra Grande III Etapa, Terranova, Villa Mercedes I y II, Villa Sandra y Villas de Casaloma.

Sierra Morena III: de la calle 67A Sur a la calle 75C Sur, entre carrera 74C a la carrera 78H.

Santo Domingo Antiguo – Cárcamo: mismo rango.

Santo Domingo Nuevo: Área 1: de la calle 75C Sur a la calle 37, entre carrera 11E a la carrera 74C. Área 2: de la calle 64A Sur a la calle 39 Sur, entre transversal 14E a la carrera 77C.



Desde las 8:00 a. m. hasta por 16 horas. Debido a cambio de caudalímetro y válvulas.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el miércoles 6 de mayo de 2026

Localidad de Suba

Andes Norte, Julio Flórez y Santa Rosa. De la transversal 60 a la carrera 71, entre la calle 93A a la calle 116. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de hidrante.

Localidad de Usaquén

Santa Bárbara Central. De la carrera 11 a la carrera 15, entre la calle 116 a la calle 127. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a renovación de red.

Ibenza, Caminos de Altamira, Vista Bella, Britalia, San Diego, Arcos de Britalia, Club Camel, Campos del Silencio, Mazurén y Monterrey. De la calle 153 a la calle 170, entre la carrera 55 a la Autopista Norte. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

Localidad de Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad y Nueva Marsella. De la calle 6 a la calle 8 Sur, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvulas.

Localidad de Bosa

Argelia. De la carrera 81A a la carrera 82, entre la calle 59 Sur a la calle 60 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Tunjuelito

Venecia Occidental, San Vicente Ferrer y Muzú. De la avenida calle 56A Sur a la avenida calle 45 Sur, entre la carrera 32 a la transversal 60. Desde las 9:00 a. m. hasta por 18 horas. Debido a empates de red.