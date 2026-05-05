Bogotá habilitó 4.500 nuevos cupos de esterilización gratuita para animales de compañía durante mayo

Foto: IDPYBA.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), anunció la apertura de 4.500 nuevos cupos gratis de esterilización para perros y gatos durante el mes de mayo de 2026.

¿Cómo agendar turno?

Para acceder a las esterilizaciones es obligatorio contar con turno asignado previamente. Las personas interesadas pueden agendarlo a través del sitio web: https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos.

Los cupos serán asignados en los siguientes puntos fijos del IDPYBA:

Unidad de Cuidado Animal (UCA): carrera 106 A # 67-02, barrio El Muelle, localidad de Engativá.

Universidad Nacional de Colombia: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, edificio 502, salón de prácticas.

Todos los lunes la plataforma estará habilitada para turnos el punto fijo de la Universidad Nacional y lo miércoles permitirá seleccionar turnos para el punto fijo en la UCA.

Estas jornadas hacen parte de la estrategia distrital “Corta a tiempo: esteriliza” la cual busca fomentar la tenencia responsable y prevenir el abandono. El programa busca beneficiar a animales de compañía de hogares en estratos 1, 2 y 3 de Bogotá, así como aquellos que se encuentren en condición de calle.

Condiciones para la esterilización

El IDPYBA invita a los tenedores para que tengan en cuenta los siguientes requerimientos para su esterilización:

Los animales deben estar en buen estado de salud y en ayuno: tres horas para líquidos y ocho horas para sólidos.

Tener entre cuatro meses y ocho años de edad.

Las hembras no deben estar en celo ni gestación.

El ciudadano que agenda y asiste debe ser mayor de edad.

El Distrito detalló que en pocas semanas este servicio se complementará con las unidades móviles de esterilización, que se encuentran en proceso de contratación mediante la figura de licitación.

El día del turno deben llevar

Turno asignado.

Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Fotocopia de un recibo público no mayor a dos meses.

Si es gato: guacal obligatorio.

Si es perro: collar y traílla (bozal si es de raza de manejo especial).

En todos los casos: cobija y collar isabelino.

Canales oficiales del IDPYBA para solicitar cupos

El Instituto recuerda que este servicio es totalmente gratuito y que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero durante el agendamiento o la jornada.

Aplicativo web: https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos

Sede administrativa: Carrera 10 #26-51 Piso 8, Torre Sur, Residencias Tequendama

Super CADES: Manitas, Américas y Suba

Teléfono: 601 647 71 17

Recuerda que esterilizar salva vidas en Bogotá. Con estas acciones mejoras la calidad de vida de los animales de compañía, previenes enfermedades como infecciones uterinas y tumores mamarios, y contribuyes al control poblacional de los perros y gatos en la ciudad.