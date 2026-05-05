Trump insta ante grupo de niños a no permitir que Irán tenga armas nucleares y sermonea a chico que quiere dedicarse al levantamiento de pesas (VIDEOS)

–El presidente estadounidense, Donald Trump, justificó este martes las acciones militares contra Irán con el argumento de impedir que obtenga un arma nuclear e instó a no permitir que esto suceda. Hizo tales declaraciones mientras estaba rodeado por un grupo de niños que presenciaban la firma de un memorando para restablecer el premio de la prueba de aptitud física presidencial para estudiantes.

«Y fue una lástima, pero tuve que hacerlo. No podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. Puede que ustedes sean demasiado jóvenes para esto», expresó el mandatario. «Probablemente lo saben mejor que la mayoría de la gente. No se puede dejar que un grupo de lunáticos tenga un arma nuclear, o el mundo estaría en problemas. El mundo estaría en problemas», agregó.

Trump to a group of kids: "We can't let Iran have a nuclear weapon. You might be too young for this. They probably know better than most people. But you can't let a bunch of lunatics have a nuclear weapon. So we just hit records on the Dow." pic.twitter.com/ITZ8kN17WV — Aaron Rupar (@atrupar) May 5, 2026

A continuación, Trump pasó a hablar de los mercados financieros y aseguró que se alcanzaron récords en el Dow Jones y en el S&P 500. «Se suponía que iba a lograrse en cinco o seis años. Alguien dijo que no sería posible llegar a 50 en el Dow, y yo llegué a 50 en el primer año», dijo. «Y, por cierto, acabamos de establecer un nuevo récord. El S&P acaba de marcar un nuevo récord, mucho más alto, 7.500», se jactó.

Por otro lado, Trump advirtió a un joven deportista que quiere dedicarse al ‘powerlifting’ sobre competir contra mujeres*. «Nunca competirás contra mujeres en halterofilia de potencia. ¿Viste que tenían a un levantador masculino? Decidió ir en la dirección opuesta, batió un récord que se mantenía desde hacía 18 años. Lo superó por 119 libras. […] No creo que tengamos que preocuparnos por ti. Te va a ir bien», afirmó el mandatario en un evento en la Oficina Oval.

Anna Moneymaker / Gettyimages.ru

Trump to a kid who says he wants to be a weightlifter: "You'll never compete against women in powerlifting. Did you see they had a man powerlifter and he decided to go the opposite direction? Do you think you can take me in a fight?" pic.twitter.com/ZaZMupaaz3 — Aaron Rupar (@atrupar) May 5, 2026

Después, preguntado por los periodistas, el presidente Donald Trump llamó a Irán a actuar con inteligencia y llegar a un acuerdo.

«Deberían hacer lo inteligente, porque no queremos entrar ahí y matar gente, de verdad», expresó el mandatario. «No quiero, no quiero. Es demasiado difícil», agregó.

Además, se negó a decir qué tendría que hacer el régimen islámico para violar formalmente la tregua declarada el 8 de abril, después de que Teherán lanzara misiles y drones en los últimos días contra fuerzas estadounidenses y Emiratos Árabes Unidos. «Ya se enterarán», advirtió. (Información RT y DW).