Explosión en otra mina de carbón en Cundinamarca; 4 trabajadores atrapados

–Al finalizar la tarde de este sábado se presentó una explosión, aparentemente por acumulación de gases, en la mina Las Quintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Cucunubá, confirmó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Según el mandatario, por ahora se reportan cuatro trabajadores atrapados. Ellos son: Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Didier Guerrero Villamil, Segundo Manuel Delgadillo Castellanos y Yorman Sneider Briceño López.

En el lugar hicieron presencia unidades de Bomberos de Ubaté, ambulancias con personal médico y organismos de atención de emergencias, además del Grupo de Rescate Minero, la Policía Cundinamarca y la Alcaldía Municipal, apoyando las labores de búsqueda y rescate.

El gobernador indicó que desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo se mantiene mantiene comunicación permanente con el municipio y el Consejo de Gestión del Riesgo para hacer seguimiento a la situación y coordinar la atención de esta emergencia.

El pasado lunes 4 de mayo se registro una explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón, en el municipio de Sutatausa, Cundinamarca, aparentemente por acumulación de gases. Quince mineros quedaron atrapados. De ellos, 3 lograron salir por sus propios medios y 9 fueron encontrados sin vida. Las otras 6 personas que hacían parte del turno fueron rescatadas con vida.