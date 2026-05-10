El crucero golpeado por el hantavirus llegó a Canarias: VIDEO del momento del desembarco de los pasajeros

–El MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus desde primeros de abril, llegó este domingo al puerto de Granadilla, en la isla española de Tenerife (Canarias), desde donde se llevó a cabo una evacuación para la repatriación de los pasajeros y la tripulación.

Imágenes del MV HONDIUS, ya anclado en el puerto de Granadilla, en Tenerife.#GuardiaCivil #Hondius pic.twitter.com/WHt4JljiQ7 — Guardia Civil (@guardiacivil) May 10, 2026

La Guardia Civil de España difundió un video del momento del desembarco de pasajeros del MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus desde inicios de abril.

Momento del desembarco de los ocupantes del MV HONDIUS, captado por un dron de la Guardia Civil. Los agentes han recibido a los pasajeros equipados con trajes de protección, para su traslado al aeropuerto de Tenerife Sur.#Hondius pic.twitter.com/g7TvP0noYa — Guardia Civil (@guardiacivil) May 10, 2026

Los ciudadanos españoles fueron los primeros en desembarcar y se les traslados en dos autobuses al aeropuerto Tenerife Sur, desde donde un avión militar los les trasladó al Hospital Gómez Ulla de Madrid.

El operativo corrió a cargo de la Guardia Civil y Sanidad Exterior.

Última hora #GuardiaCivil escolta a los ocupantes del MV HONDIUS desde el puerto de Granadilla de Abona al aeropuerto de Tenerife Sur.#Hondius pic.twitter.com/E8MZQdlMr1 — Guardia Civil (@guardiacivil) May 10, 2026

El barco llegó este domingo al puerto de Granadilla, en la isla española de Tenerife (Canarias). Pasajeros y tripulación pasaron una primera evaluación que descarte contagios.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien se tralsado a la isla junto con los ministros españoles de Sanidad, Mónica García; de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, envió un mensaje a los habitantes de Tenerife, en el cual destacó la solidaridad de la isla y pidió confianza en «los preparativos que se han llevado a cabo». Al mismo tiempo, reiteró que «el riesgo actual para la salud pública por el hantavirus sigue siendo bajo», asegurando que «esto no es otro covid».

«Sé que están preocupados. Sé que cuando escuchan la palabra ‘brote’ y ven un barco acercarse a sus costas, resurgen recuerdos que ninguno de nosotros ha dejado atrás por completo. El dolor de 2020 sigue siendo real, y no lo minimizo ni por un instante», declaró.

Por su parte, el presidente del Gobierno de la comunidad autónoma española de Canarias, Fernando Clavijo, expresó su rechazo frontal a la acogida del MV Hondius si no hay garantías de que abandonarán Tenerife todas las personas que viajan a bordo. En particular, afirmó que el Gobierno autonómico no dará «visto bueno ni autorización» al fondeo del crucero y acusó al Ejecutivo central de imponer decisiones sin generar confianza ni facilitar la documentación ni los protocolos solicitados.

Paralelamente, la Dirección General de la Marina Mercante ordenó la acogida del buque en el puerto de Granadilla —mediante fondeo controlado o atraque— al considerar que el control sanitario es más eficaz en una instalación preparada que manteniendo el barco indefinidamente en alta mar, lo que abrió un choque directo entre el Gobierno central y las autoridades canarias. (Informacion RT).